Der heutige Start von SpaceX entspricht dem Jahresrekord der Space Coast

Ein geplanter SpaceX-Start von der Cape Canaveral Space Force Station am Dienstag würde mit insgesamt 57 Starts den bisherigen Rekord der Space Coast für Starts in einem Jahr erreichen. Der für 5:20 Uhr geplante Start wird 22 der Starlink-Internetsatelliten von SpaceX befördern.

In diesem Jahr war SpaceX mit 53 Missionen entweder von Canaveral oder vom Kennedy Space Center aus der wichtigste Startanbieter an der Weltraumküste Floridas. Im Vergleich dazu ist United Launch Alliance (ULA) dreimal geflogen und Relativity Space einmal. Die meisten Starts von SpaceX erfolgten für die wachsende Starlink-Konstellation, wobei dieser Start die 31. Starlink-Mission von der Weltraumküste aus markierte.

Zusätzlich zu den Starlink-Missionen hat SpaceX in diesem Jahr auch alle drei bemannten Missionen mit Sitz in den USA gestartet, darunter Crew-6, Axiom 2 und Crew-7, alle vom Kennedy Space Center aus. Bemerkenswert ist, dass KSC auch vier Falcon Heavy-Starts durchgeführt hat, darunter den jüngsten Psyche-Start, bei dem die NASA diese leistungsstarke Rakete zum ersten Mal einsetzte.

Das Tempo der Starts hat zugenommen, mit nur acht Stunden und 42 Minuten Abstand zwischen dem Psyche-Start am Freitagmorgen und dem Starlink-Start am selben Abend. Dies ist die kürzeste Zeit zwischen den Starts seit den Missionen des Gemini-Programms im Jahr 1966.

SpaceX hat zahlreiche Turnaround-Rekorde für Starts vom Space Launch Complex 40 aufgestellt, darunter den Start von zwei Missionen vom Startplatz innerhalb von vier Tagen. Da mehrere weitere Starlink-Flüge geplant sind sowie zukünftige Missionen wie die CRS-29-Nachschubmission und die CLPS-Mission (Commercial Lunar Payload Services), ist es möglich, dass in der Eastern Range in diesem Jahr über 70 Starts stattfinden.

Andere Startanbieter wie ULA und Relativity Space haben ebenfalls potenzielle Starts vor Jahresende. Die neue Vulcan Centaur-Rakete der ULA, deren Start ursprünglich für Mai geplant war, könnte im Dezember starten. Blue Origin, im Besitz von Jeff Bezos, hofft unterdessen, seine Schwerlastrakete New Glenn bis Ende 2024 auf den Markt zu bringen.

Auch in Zukunft wird an der Space Coast eine weiterhin hohe Startfrequenz erwartet, wobei SpaceX und ULA eine Erhöhung ihrer Startfrequenz anstreben und mehr Unternehmen in den Markt eintreten werden.

Quellen:

– 2023 Orlando Sentinel

– Der heutige Start von SpaceX würde den Space Coast-Rekord für das Jahr erreichen (2023, 17. Oktober)