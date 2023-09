SpaceX will eine weitere Ladung Starlink-Satelliten starten

By

SpaceX bereitet sich auf einen weiteren Start seiner Starlink-Internetsatelliten von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus vor. Der Start der Falcon 9-Rakete ist für Samstag um 9:07 Uhr EDT geplant, mit einem Startfenster von vier Stunden. Dies wäre der 51. Start der Space Coast in diesem Jahr. Die Wetterbedingungen für den Start werden voraussichtlich ausgezeichnet sein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % für „gute“ Wetterbedingungen. Die einzige Sorge besteht in der geringen Wahrscheinlichkeit, dass Wolken aus einem tropischen Küstensystem zurückbleiben. Der Booster-Landeversuch wird als „geringes Risiko“ eingestuft.

Die Nutzlast dieser Mission ist ein weiterer Stapel von Starlink-Satelliten, die eine globale Internetabdeckung gewährleisten sollen. Wenn der Start erfolgreich ist, wird es der 17. Flug für die erste Boosterstufe sein. Im Gegensatz zu früheren Missionen wird es bei diesem Start keine lokalen Überschallknalle geben. Der Booster der ersten Stufe wird auf ein Drohnenschiff abzielen, das etwa acht Minuten nach dem Start landet.

SpaceX hat den nächsten geplanten Starttermin für weitere Starlink-Missionen noch nicht bekannt gegeben. Allerdings laufen im Kennedy Space Center Vorbereitungen für den Start der NASA-Raumsonde Psyche an Bord einer Dreikernrakete vom Typ Falcon Heavy in der ersten Oktoberwoche. Diese interplanetare Mission wird einen metallreichen Asteroiden zwischen Mars und Jupiter untersuchen.

SpaceX verschiebt weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und der Satellitentechnologie. Die Starlink-Konstellation des Unternehmens zielt darauf ab, unterversorgten Gebieten der Welt einen zuverlässigen und erschwinglichen Internetzugang zu bieten. Mit jedem erfolgreichen Start kommt das Netzwerk seinem Ziel einer weltweiten Abdeckung näher. Bleiben Sie dran für Updates zum neuesten Start von SpaceX und zu zukünftigen Missionen.

Quelle: Florida Today

Definitionen:

– Starlink: Die Satellitenkonstellation von SpaceX soll eine globale Internetabdeckung bieten.

– Falcon 9: Die zweistufige wiederverwendbare Rakete von SpaceX, die zum Transport von Satelliten und anderen Nutzlasten ins All dient.

– Booster: Die Komponente der ersten Stufe der Falcon-9-Rakete, die beim Start für den Anfangsschub sorgt und zur Wiederverwendung landen kann.

– Drohnenschiff: Ein autonomes Schiff, das von SpaceX zur Landung und Bergung der Booster der ersten Stufe auf See eingesetzt wird.

