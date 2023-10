SpaceX-Start erreicht Rekord für Space Coast im Jahr 2023

By

Ein SpaceX-Start von der Cape Canaveral Space Force Station am Dienstagabend stellte den Rekord für die meisten Starts seit einem Jahr an der Space Coast auf. Der Start, an dem 22 Starlink-Internetsatelliten beteiligt waren, war der 57. Start des Jahres und erreichte damit die Gesamtzahl im Jahr 2022.

Die meisten Starts von SpaceX in diesem Jahr erfolgten für seine Starlink-Konstellation, wobei dies die 31. Starlink-Mission von der Weltraumküste aus war. SpaceX hat jedoch auch alle drei bemannten Missionen in den USA im Jahr 2023 geflogen, darunter Crew-6, Axiom 2 und Crew-7, alle vom Kennedy Space Center aus.

Das Tempo der Starts hat zugenommen, so dass zwischen dem letzten Start, der am Freitagmorgen stattfand, und dem Starlink-Start am Freitagabend nur noch acht Stunden und 42 Minuten lagen. Dies ist die kürzeste Zeit zwischen den Starts seit vier Missionen des Gemini-Programms im Jahr 1966.

SpaceX hat mehrere Turnaround-Rekorde für Starts vom Space Launch Complex 40 aufgestellt, darunter die Durchführung von zwei Starts in weniger als vier Tagen. Das Unternehmen plant weitere Starlink-Flüge sowie eine Nachschubmission und den möglicherweise ersten erfolgreichen Start der Commercial Lunar Payload Services-Missionen der NASA im November.

In der Eastern Range, zu der auch Cape Canaveral gehört, könnten bis Ende des Jahres möglicherweise über 70 Starts stattfinden, wenn das derzeitige Tempo anhält. Andere Unternehmen wie Relativity Space und United Launch Alliance haben ebenfalls Starts geplant, wobei ULA seinen ersten Vulcan Centaur-Flug noch vor Jahresende anstrebt.

Insgesamt wird erwartet, dass es an der Weltraumküste in den kommenden Jahren weitere Starts geben wird, da immer mehr Unternehmen ihre Raketen zu den Startrampen bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Tempo von SpaceX verlangsamt, während ULA plant, die Vulcan Centaur-Flüge auf mindestens zweimal im Monat zu erhöhen.

