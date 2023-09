SpaceX-Raketentriebwerk landet im Smithsonian: Ein Symbol der kommerziellen US-Raumfahrt

SpaceX hat dem National Air and Space Museum in Washington, D.C. ein Merlin-Raketentriebwerk und eine Gitterflosse gespendet und damit seine Darstellung in der nationalen Sammlung markiert. Die Artefakte werden in einer kommenden Ausstellung über die Zukunft der Raumfahrt gezeigt. Das Merlin-Triebwerk wurde beim Start des Mondlanders „Beresheet“ von SpaceIL im Jahr 2019 sowie bei zwei weiteren Falcon-9-Raketen eingesetzt. Das gespendete Triebwerk und die Gitterflosse werden neben anderen Artefakten verschiedener Raumfahrtunternehmen in die Sammlung des Museums aufgenommen.

Das für die Rückgewinnung und Wiederverwendung konzipierte Merlin-Triebwerk nutzt Kerosin in Raketenqualität und flüssigen Sauerstoff als Treibstoffe in einem Gasgenerator-Energiekreislauf. Es flog mit zwei Falcon 9-Raketen vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien und trug zum Einsatz kommerzieller Kommunikationssatelliten und eines argentinischen Erdbeobachtungssatelliten bei. Der letztgenannte Start ging als erste Falcon-9-Stufe in die Geschichte ein, die erfolgreich an Land entlang der US-Westküste landete und nicht auf einem der Drohnenschiffe von SpaceX.

Die Gitterflosse, ein Teil der Zwischenstufe der Falcon 9, spielte eine entscheidende Rolle bei der Neuausrichtung der Rakete beim Wiedereintritt. Es flog 2017 auf der Mission, einen südkoreanischen Satelliten auszuliefern, und war Teil der rekordverdächtigen 19. geborgenen ersten Stufe und 15. Landung in Folge durch SpaceX.

Die gespendeten Artefakte werden ausgestellt, wenn das Nationale Luft- und Raumfahrtmuseum seinen Ostflügel im Rahmen seines laufenden Renovierungsprojekts wiedereröffnet. Die Renovierung des Museums umfasst die Umgestaltung bestehender Galerien und die Hinzufügung neuer Ausstellungen, wie zum Beispiel „Destination Moon“, das die Reise von Astronauten zum Mond zeigt.

Diese Spende an das Smithsonian ist eine von mehreren Beiträgen von SpaceX an verschiedene Institutionen. Das Unternehmen hat außerdem Falcon-Bühnen im Space Center Houston und im Kennedy Space Center Visitor Complex aufgestellt und Dragon-Kapseln der ersten Generation im Kennedy und im Museum of Science and Industry in Chicago ausgestellt.

Insgesamt ist die Aufnahme der SpaceX-Artefakte in die nationale Sammlung ein Beweis für den bedeutenden Einfluss des Unternehmens auf die kommerzielle Raumfahrt in den USA und seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Weltraumforschung.

