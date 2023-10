SpaceX testet schwere Falcon-Rakete vor der Psyche-Asteroidenmission der NASA

By

SpaceX hat im Kennedy Space Center der NASA in Florida erfolgreich einen „statischen Feuertest“ seiner leistungsstarken Falcon Heavy-Rakete durchgeführt. Bei dem Test wurden die 27 Triebwerke der ersten Stufe der Rakete kurzzeitig gezündet, während das Fahrzeug an der Startrampe verankert blieb. Dieser Test war ein entscheidender Schritt bei der Vorbereitung der Falcon Heavy auf ihre bevorstehende Mission zum Start der Asteroidensonde Psyche der NASA.

Die Asteroidenmission Psyche wurde um ein Jahr verschoben, soll nun aber am 12. Oktober starten. Die Sonde soll sich auf eine lange Reise zum Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter begeben, wo sie das mysteriöse metallische Objekt namens Psyche untersuchen wird. Wissenschaftler glauben, dass Psyche der freigelegte Kern eines Protoplaneten sein könnte, was wertvolle Einblicke in die Planetenentstehung und die Frühzeit des Sonnensystems liefert.

Die Falcon Heavy, derzeit die zweitstärkste Rakete im Einsatz, ist bereits sieben Mal geflogen, der letzte Start fand im Juli statt. Allerdings wird die Mission nach Psyche die erste Mission der Rakete für die NASA sein.

Der Erfolg dieses Tests bringt SpaceX seinem Ziel, die Raumfahrt und -forschung zu revolutionieren, einen Schritt näher. Mit den Fähigkeiten des Falcon Heavy möchte SpaceX den Weltraum zugänglicher und erschwinglicher machen und so neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung und kommerzielle Unternehmungen eröffnen.

– Definition von Protoplanet: Ein Protoplanet ist ein großer Himmelskörper, der dabei ist, ein Planet zu werden.