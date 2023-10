NASA-Raumschiff Psyche auf einer Mission zur Untersuchung metallreicher Asteroiden

By

Die NASA-Raumsonde Psyche ist erfolgreich vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Die Raumsonde wird zu einem metallreichen Asteroiden fliegen, der sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Dies ist die erste Mission der NASA zur Untersuchung eines Asteroiden, der hauptsächlich aus Metall besteht.

Begleitet wird die Raumsonde Psyche von einer bahnbrechenden Technologiedemonstration namens Deep Space Optical Communications (DSOC) der NASA. Dieses Experiment wird die Laserkommunikation jenseits des Mondes testen und im Vergleich zur herkömmlichen Hochfrequenzkommunikation mehr Bandbreite für die Datenübertragung bereitstellen.

Der Start der Raumsonde Psyche markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung. Es könnte wertvolle Einblicke in die Entstehung von Gesteinsplaneten liefern und unser Verständnis des Universums verbessern. Die Mission wird auch neue Technologien testen, die in zukünftigen NASA-Missionen eingesetzt werden können.

Die Raumsonde Psyche hat eine Kommunikation mit dem Deep Space Network-Komplex der NASA in Canberra, Australien, hergestellt und erste Telemetrieberichte deuten darauf hin, dass sich die Raumsonde in einem guten Gesundheitszustand befindet. In den nächsten Jahren wird die Raumsonde über 2.2 Milliarden Kilometer zurücklegen, um den metallreichen Asteroiden zu erreichen. Die Ankunft ist für August 2029 geplant.

Sobald die Raumsonde den Asteroiden erreicht, beginnt sie mit der Umlaufbahn und untersucht seine Zusammensetzung. Wissenschaftler glauben, dass der hohe Eisen-Nickel-Metallgehalt des Asteroiden darauf hindeutet, dass es sich möglicherweise um den Kernrest eines Planetesimales handelt. Durch die Erforschung dieser Metallwelt hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Entstehung von Planeten zu gewinnen und unseren eigenen Heimatplaneten, die Erde, besser zu verstehen.

Die Psyche-Mission zeigt das Engagement der NASA, das Unbekannte zu erforschen und die Welt durch Entdeckungen zu inspirieren. Es ist ein Beweis für das Engagement der Agentur, wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben und mit privaten Unternehmen und internationalen Partnern zusammenzuarbeiten.

