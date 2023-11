Neuer Rekord: SpaceX schickt im historischen 23. Flug 18 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn

By

In einer außergewöhnlichen Demonstration der Wiederverwendung von Raketen bereitet sich SpaceX heute darauf vor, seinen eigenen Rekord zu brechen, indem es seine Falcon 9-Rakete zu seiner beispiellosen 18. Mission startet. Bei Erfolg wird diese Mission 23 der Starlink-Internetsatelliten von SpaceX von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida in die Umlaufbahn bringen.

Der Start der Falcon 9-Rakete ist für 6:30 Uhr EDT geplant, wobei die ganze Nacht über eine Reihe von Backup-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. SpaceX-Enthusiasten können die Spannung über den Account von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) miterleben, wobei die Live-Berichterstattung kurz vor dem Start beginnt.

Nach dem Start wird die erste Stufe der Falcon 9 noch einmal zur Erde zurückkehren, mit dem Ziel, eine präzise vertikale Landung auf dem Drohnenschiff „A Shortfall of Gravitas“ durchzuführen, das Hunderte Meilen vor der Küste Floridas im Atlantischen Ozean stationiert ist. Diese bemerkenswerte Leistung wird etwa 8.5 Minuten nach dem Start stattfinden.

In der Zwischenzeit wird die Oberstufe der Falcon 9 ihre Reise fortsetzen und die 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn (LEO) befördern. Ungefähr 65.5 Minuten nach dem Start werden die Satelliten eingesetzt und tragen zur ständig wachsenden Starlink-Megakonstellation von SpaceX bei.

SpaceX unter der Leitung des visionären CEO Elon Musk hat immer wieder die Bedeutung der Wiederverwendbarkeit von Raketen betont. Dieser bahnbrechende Ansatz revolutioniert nicht nur die Raumfahrt, sondern ebnet auch den Weg für ehrgeizige Vorhaben wie die Kolonisierung des Mars. Durch die unermüdliche Ausweitung der Grenzen der Wiederverwendung hat SpaceX bemerkenswerte Meilensteine ​​erreicht: Der bisherige Falcon 9-Rekord von 17 Flügen wurde erst wenige Tage zuvor aufgestellt.

Das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung des Starlink-Projekts zeigt sich darin, dass viele dieser Falcon-9-Missionen speziell dem Ausbau der Breitband-Megakonstellation gewidmet waren. Mit fast 5,000 betriebsfähigen Satelliten, die sich bereits im Orbit befinden, möchte Starlink eine weltweite Internetabdeckung bereitstellen und die digitale Kluft überbrücken.

Machen Sie sich bereit, Zeuge der Geschichte zu werden, während SpaceX seinen Weg fortsetzt, die Weltraumforschung durch die Wiederverwendung historischer Raketen zugänglicher und nachhaltiger zu machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie viele Starlink-Satelliten werden in der kommenden Mission gestartet?

23 Starlink-Satelliten sollen mit der Falcon-9-Rakete von SpaceX in die Umlaufbahn gebracht werden.

2. Wo und wann kann ich den Start verfolgen?

Sie können die Live-Berichterstattung über den Start auf dem Konto von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) verfolgen. Die Berichterstattung beginnt etwa fünf Minuten vor dem Start.

3. Wie oft wurde die Falcon-9-Rakete für diese Mission wiederverwendet?

Bei Erfolg wird dies die 18. Mission der ersten Stufe der Falcon 9 sein und einen neuen Rekord für die Wiederverwendung von Raketen durch SpaceX aufstellen.

4. Was ist der Zweck der Starlink-Satellitenkonstellation?

Ziel der Starlink-Satellitenkonstellation ist es, eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitzustellen und den Zugang zu unterversorgten Regionen weltweit zu verbessern.