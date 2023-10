Einführung von Starlink Direct to Cell: Satellitengestützter Mobiltelefondienst

Starlink, das von SpaceX gegründete Satelliten-Internetunternehmen, hat seine Pläne für einen satellitengestützten Mobilfunkdienst namens „Starlink Direct to Cell“ bekannt gegeben. Dieser neue Dienst zielt darauf ab, mithilfe von Mobilfunkmasten im Weltraum eine flächendeckende Abdeckung zu gewährleisten und Benutzern den Zugriff auf Sprach-, Text- und Datendienste über ihre Smartphones zu ermöglichen. Der von Starlink vorgelegte Zeitplan geht davon aus, dass der Textdienst im Jahr 2024 verfügbar sein wird, gefolgt von Sprach- und Datendiensten im Jahr 2025 und IoT-Diensten (Internet der Dinge) im Jahr 2025.

Im Gegensatz zu bestehenden Satellitentelefon-Konnektivitätsoptionen, die spezielle Hardware erfordern, wird Starlink Direct to Cell LTE-Modems auf seinen Satelliten nutzen, um das Internet direkt an Smartphones zu übertragen. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt gegenüber aktuellen Netzwerken dar, da die Satelliten von Starlink auf einer niedrigeren Umlaufbahn von etwa 550 km operieren, verglichen mit anderen Netzwerken wie dem Globalstar-Netzwerk von Apple mit 1,400 km und dem Iridium-Netzwerk mit 781 km. Darüber hinaus ermöglicht die Entwicklung der größten Rakete der Welt, Starship, durch SpaceX den Start größerer Satelliten mit leistungsstärkeren Antennen, wodurch es für Smartphones einfacher wird, eine Verbindung zu den näher gelegenen und größeren Satelliten herzustellen.

SpaceX behauptet, dass sich der Dienst, sobald er betriebsbereit ist, nahtlos in bestehende LTE-Smartphones integrieren lässt, ohne dass Hardware, Firmware oder spezielle Apps erforderlich sind. Benutzer können auf Text-, Sprach- und Datendienste zugreifen, solange sie freie Sicht zum Himmel haben. Starlink wird Hardware-Änderungen an seinen Satelliten vornehmen, um sie mit der erforderlichen LTE-Technologie auszustatten.

Während sich der geplante Zeitplan für die Einführung ändern kann, plant Starlink, Satelliten mit Direct-to-Cell-Fähigkeit zunächst mit der Falcon-9-Rakete und später mit der größeren Kapazität der Starship-Rakete einzusetzen. Die Beteiligung von Starship wird den Einsatz von Satelliten in Originalgröße ermöglichen, da aufgrund von Starship-Verzögerungen aktuelle „V2 Mini“-Varianten verwendet werden. Starlink hat mit verschiedenen Mobilfunkunternehmen zusammengearbeitet, darunter T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ und Salt, wobei weitere Partnerschaften angestrebt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Starlink Direct to Cell darauf abzielt, die Konnektivität von Satellitentelefonen zu revolutionieren, indem es eine flächendeckende Abdeckung durch LTE-Modems auf seinen Satelliten bietet. Mit Fortschritten in der Satellitentechnologie und der Nutzung größerer Satelliten wird dieser Dienst einen nahtlosen Zugriff auf Text-, Sprach- und Datendienste auf Standard-Smartphones ermöglichen. Konkrete Geschwindigkeitserwartungen werden zwar nicht wiederholt, erste Angaben deuten jedoch auf Geschwindigkeiten von 2–4 Mbit/s hin. Der ehrgeizige Projektzeitplan von SpaceX ist mit Vorsicht zu genießen, aber das Unternehmen arbeitet aktiv daran, diesen Dienst in den kommenden Jahren einzuführen.

Quellen:

- Unbekannt. „Starlink Direct to Cell.“ Starlink. Zugriff am 30. September 2022.

- Unbekannt. „SpaceX will Starlink Direct to Cell bis 2024 ans Licht bringen.“ TechRadar. (Kein Veröffentlichungsdatum).