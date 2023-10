Astronauten der Expedition 70 führen Forschung und Robotik auf der Internationalen Raumstation durch

By

Vier Astronauten der Expedition 70 an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) hatten am Dienstag, dem 17. Oktober, einen leichten Tag. Am Nachmittag konzentrierten sie sich auf Biologieforschung und Robotik. Die Kosmonauten bereiteten sich weiter auf einen bevorstehenden Weltraumspaziergang vor und führten eigene Forschungsaufgaben durch.

Die NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli arbeiteten gemeinsam an der Herzforschung für die CIPHER-Studie, die darauf abzielt, die Auswirkungen langfristiger Weltraummissionen auf den psychologischen und physiologischen Zustand von Astronauten zu verstehen. Sie entluden auch Fracht und entsorgten Müll im Cygnus-Nachschubschiff.

Kommandant Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) führte das Earthshine-Experiment durch und nutzte dabei eine Digitalkamera in der Kuppel, um den Mond zu fotografieren und das von der Erde reflektierte Sonnenlicht einzufangen. Flugingenieur Satoshi Furukawa testete im Kibo-Labormodul eine sphärische Roboterkamera.

Der ursprünglich von O'Hara und Mogensen geplante Weltraumspaziergang wurde auf Dezember verschoben. In der Zwischenzeit bereiten sich zwei Kosmonauten von Roskosmos auf einen für den 25. Oktober geplanten Weltraumspaziergang vor. Sie werden etwa sechs Stunden und 45 Minuten lang externe Wartungsarbeiten durchführen.

Den ganzen Dienstag über testeten die Roskosmos-Kosmonauten die Lebenserhaltungssysteme und Kommunikationskomponenten ihrer Raumanzüge. Sie führten außerdem Untersuchungen zu den Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf das Herz durch und untersuchten verbesserte Kommunikationsstrategien zwischen internationalen Besatzungen und Missionsleitern.

Konstantin Borisov, ein Roscosmos-Flugingenieur, half bei der Herzstudie und testete später den Betrieb mit dem europäischen Roboterarm, der am Nauka-Wissenschaftsmodul befestigt war.

Für die Zukunft sind für die NASA bevorstehende Aktivitäten auf der ISS geplant.