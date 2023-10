Vorbereitung auf Weltraumspaziergänge und Untersuchung von Mikroben auf der Internationalen Raumstation

By

Die Besatzung der Expedition 70 auf der Internationalen Raumstation (ISS) bereitet sich derzeit auf zwei bevorstehende Weltraumspaziergänge vor, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen und Wartungsarbeiten durchzuführen. NASA-Astronaut Loral O'Hara und ESA-Astronaut Andreas Mogensen werden am 12. Oktober zum ersten Weltraumspaziergang aufbrechen. Während dieses Weltraumspaziergangs werden sie Proben von Mikroben aus bestimmten Bereichen außerhalb der Station sammeln, um ihre Fähigkeit zu untersuchen, in der rauen Umgebung des Weltraums zu überleben .

Die Weltraumspaziergänge werden im NASA-Fernsehen übertragen. Eine vorläufige Besprechung ist für Freitag, den 1. Oktober, um 8:12 Uhr EDT geplant, und der eigentliche Weltraumspaziergang beginnt am 8. Oktober um 30:XNUMX Uhr. O'Hara und Mogensen haben sich auf ihren Weltraumspaziergang vorbereitet testen ihre Raumanzüge und üben die Kommunikation mit Bodenlotsen. Sie werden von den Astronautenkollegen Jasmin Moghbeli und Satoshi Furukawa unterstützt.

Mittlerweile sind auch die Flugingenieure von Roscosmos an Bord der ISS mit vielfältigen Aufgaben beschäftigt. Oleg Kononenko nimmt an einer Studie teil, die seine Reaktionen misst, während er das Andocken eines Raumfahrzeugs an einem Computer übt, um die Besatzungsmitglieder mit der Steuerung eines Raumfahrzeugs vertraut zu machen. Konstantin Borisov fotografiert Wälder auf der Erde, um die Auswirkungen natürlicher und menschlicher Aktivitäten zu überwachen.

Neben den Weltraumspaziergangsvorbereitungen und wissenschaftlichen Experimenten führt die Besatzung auch Wartungsarbeiten auf der ISS durch. Sie arbeiten an einem Laufband im Swesda-Servicemodul und führen verschiedene elektronische und lebenserhaltende Wartungsarbeiten im gesamten Roskosmos-Segment der Raumstation durch.

Diese Aktivitäten tragen zu den laufenden Forschungs- und Erkundungsbemühungen auf der ISS bei und fördern unser Verständnis des Weltraums und seiner Auswirkungen auf menschliches und mikrobielles Leben.

