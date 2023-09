Raumsonde sammelt Probe vom Asteroiden Bennu und gibt Aufschluss über die Ursprünge der Erde

By

Einer aktuellen Mission der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ist es gelungen, Steine ​​und Staub von der Oberfläche des Asteroiden Bennu zu bergen, was unschätzbare Einblicke in die Entstehung des Lebens auf der Erde liefert. Es wird angenommen, dass es sich bei den von Bennu gesammelten Proben um Überreste aus der Frühphase unseres Sonnensystems handelt und sie einen seltenen Einblick in die Bausteine ​​bieten, aus denen schließlich das Leben, wie wir es kennen, entstanden ist.

Asteroiden wie Bennu gelten als urtümliche Relikte, unberührt von den geologischen Prozessen, die die Landschaft der Erde über Milliarden von Jahren verändert haben. Durch die Untersuchung dieser alten Materialien hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der Bedingungen zu erlangen, die bei der Entstehung unseres Planeten und der Entstehung des Lebens herrschten.

Die Raumsonde OSIRIS-REx, die Bennu seit 2018 umkreist, nutzte einen Roboterarm, um die Probe zu sammeln. Das Team stand während des heiklen Manövers vor großen Herausforderungen, da sich die Oberfläche von Bennu als viel steiniger als erwartet erwies. Das Raumschiff navigierte jedoch erfolgreich durch das tückische Gelände und beschaffte eine beträchtliche Menge Material.

Die gesammelte Probe wird nun sicher in einer Kapsel im Raumschiff aufbewahrt. Im Jahr 2023 soll OSIRIS-REx seine Reise zurück zur Erde antreten, wo Wissenschaftler sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Nach der Ankunft wird die Probe einer umfassenden Analyse unterzogen, die es den Forschern ermöglicht, wertvolle Informationen über die Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten zu gewinnen.

Die Erkenntnisse dieser Mission haben das Potenzial, unser Verständnis der Frühgeschichte der Erde zu revolutionieren. Durch die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung und Struktur der Bennu-Probe können Wissenschaftler Hinweise auf die Bildung organischer Materie, die Wasserversorgung der Erde und die Prozesse finden, die die Entwicklung bewohnbarer Umgebungen ermöglichten.

Diese bahnbrechende Errungenschaft stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in unserem Streben nach Wissen über das Universum und unseren Platz darin dar. Die erfolgreiche Sammlung von Proben vom Asteroiden Bennu bringt uns der Aufklärung der Geheimnisse unserer eigenen Herkunft näher und wirft Licht auf die faszinierende Geschichte der Entstehung des Lebens auf der Erde.

Definitionen:

– OSIRIS-REx: eine NASA-Raumschiffmission mit dem Ziel, den Asteroiden Bennu zu untersuchen und eine Probe zu sammeln, um sie zur Erde zurückzubringen.

– Bennu: ein 1999 entdeckter Asteroid, der aufgrund seiner wissenschaftlichen Bedeutung als Ziel für die OSIRIS-REx-Mission ausgewählt wurde.

Quellen:

