Satellitenentsorgung: Ein wachsendes Umweltproblem im Weltraum

Satelliten, die das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht haben, stellen Raumfahrtbehörden vor ein Dilemma. Die derzeitigen Methoden zur Entsorgung dieser Raumschiffe bestehen darin, sie im Orbit zu belassen, sie in Friedhofsumlaufbahnen fernab von betriebsbereiten Satelliten zu befördern oder sie für den Wiedereintritt in die Atmosphäre zurück zur Erde zu lenken. Eine aktuelle Studie von Forschern der Purdue University und der NOAA hat jedoch gezeigt, dass der Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht ohne Folgen bleibt.

Traditionell gilt der atmosphärische Wiedereintritt als zuverlässige Methode zur Entsorgung von Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn (LEO). Da LEO in den letzten Jahren zunehmend mit Satelliten überfüllt ist, erfreut sich diese Entsorgungsmethode immer größerer Beliebtheit. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass der Wiedereintritt in die Atmosphäre dazu führt, dass der obere Bereich der Erdatmosphäre mit den verdampften Überresten von Raumfahrzeugen kontaminiert wird.

Das Forschungsteam stellte eine Veränderung in der Zusammensetzung der Ionenwolken fest, die von Meteoriten, die in die Atmosphäre eindrangen, zurückblieben. Sie entdeckten, dass der veränderte chemische Fingerabdruck dieser Partikel möglicherweise auf die zunehmende Zahl von Raumfahrzeugen zurückzuführen ist, die wieder in die Atmosphäre eintreten. Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, befestigten die Forscher Instrumente an Flugzeugen und führten direkte Messungen der Atmosphäre etwa 12 Meilen über Alaska und den kontinentalen USA durch.

Die Ergebnisse der Studie zeigten eine signifikante Konzentration von Metallen in der Atmosphäre, darunter Lithium, Aluminium, Kupfer, Blei, Magnesium und Natrium, die eng mit dem Wiedereintritt des Satelliten verbunden waren. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass 10 % der Aerosolpartikel, die für den Schutz der Ozonschicht verantwortlich sind, Aluminium enthielten.

Während die vollständigen Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf die Umwelt und den Klimawandel noch unklar sind, glauben die Forscher, dass sie die erheblichen Auswirkungen der bemannten Raumfahrt auf den Planeten unterstreichen. Das Verständnis der Folgen erhöhter Metallkonzentrationen in der Atmosphäre ist von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Risiken sowohl für die Ozonschicht als auch für das Leben auf der Erdoberfläche einschätzen zu können. Weitere Studien sind erforderlich, um die Auswirkungen der Satellitenentsorgungsmethoden auf die Umwelt vollständig zu verstehen und festzustellen, ob alternative Strategien zur Eindämmung der Kontamination der Erdatmosphäre untersucht werden sollten.

Quellen:

– Titel: Satellitenentsorgungsmethoden und ihre Auswirkungen auf die Erdatmosphäre

– Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definition: Low Earth Orbit (LEO) ist eine Region des Weltraums im Umkreis von etwa 2000 Kilometern um die Erdoberfläche, in der sich die meisten Satelliten und die Internationale Raumstation befinden.

– Definition: Atmosphärischer Wiedereintritt ist der Prozess, durch den ein Raumschiff oder Satellit in die Erdatmosphäre eintritt, nachdem es seine Mission abgeschlossen oder das Ende seiner Betriebslebensdauer erreicht hat.