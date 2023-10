Wissenschaftler finden Hinweise auf mögliche Umweltauswirkungen durch den Wiedereintritt von Raketen und Satelliten

Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat besorgniserregende Beweise für die Umweltauswirkungen des Wiedereintritts von Raketen und Satelliten in die Erdatmosphäre erbracht. Die Forscher fanden heraus, dass etwa 10 Prozent der großen Schwefelsäurepartikel in der Stratosphäre Aluminium und andere Elemente enthalten, die mit den Legierungen übereinstimmen, die beim Bau von Raumfahrzeugen verwendet werden. Die restlichen 90 Prozent stammen aus „Meteoritenrauch“, dem Rückstand, der zurückbleibt, wenn Meteore beim Eintritt in die Atmosphäre verdampfen.

Die Studie deutet darauf hin, dass angesichts des weiterhin schnellen Wachstums der Raumfahrtindustrie der Anteil stratosphärischer Schwefelsäurepartikel, die Aluminium und andere Metalle enthalten, beim Wiedereintritt von Satelliten mit dem Anteil meteorischer Metalle vergleichbar werden könnte, der derzeit bei etwa 50 Prozent liegt.

Die Forscher weisen darauf hin, dass diese Partikel aufgrund der atmosphärischen Zirkulation zwar wahrscheinlich keine direkten Auswirkungen auf die Oberflächenumgebung oder die menschliche Gesundheit haben werden, Veränderungen in der Stratosphäre jedoch schwerwiegendere Folgen haben könnten. Die Ozonschicht, die die Erde vor schädlicher UV-Strahlung schützt, ist ein Hauptmerkmal der Stratosphäre, das durch eine Zunahme aerosolisierter Raumfahrzeugpartikel beeinträchtigt werden könnte.

Zu den möglichen Auswirkungen gehören Veränderungen der Eis- und Salpetersäurebildung in Stratosphärenwolken, die sich auf die Chemie des Ozonlochs auswirken könnten. Es ist jedoch noch zu früh, um das Ausmaß der durch diese Partikel verursachten Auswirkungen auf die Ozonchemie zu bestimmen. Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass das Vorhandensein dieser Partikel die stratosphärische Aerosolschicht verändern könnte, deren Aussaat Wissenschaftler vorgeschlagen haben, um UV-Strahlen zu blockieren und die globale Erwärmung zu bekämpfen.

Während die Studie keine definitiven Auswirkungen des Vorhandenseins dieser Metalle in stratosphärischen Schwefelsäurepartikeln identifiziert, unterstreicht sie den Bedarf an Forschung darüber, welche Materialien harmlos sind und welche schädliche Auswirkungen auf die Stratosphäre haben können. Da die Raumfahrtindustrie weiter wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, die potenziellen Umweltfolgen zu verstehen und anzugehen, die mit dem Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in die Erdatmosphäre verbunden sind.

