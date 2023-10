Indiens Aditya-L1-Mission macht Fortschritte in Richtung Sonne-Erde L1

By

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (ISRO), hat ein Update zum Fortschritt der Aditya-L1-Mission bereitgestellt. Das Raumschiff ist derzeit auf dem Weg zum Sonne-Erde-L1-Punkt, wo es in eine Halo-Umlaufbahn gebracht wird.

Um sicherzustellen, dass die Raumsonde auf ihrer vorgesehenen Flugbahn bleibt, wurde am 6. Oktober 2023 ein Flugbahnkorrekturmanöver (TCM) durchgeführt. Dieses Manöver war notwendig, um die Flugbahn der Raumsonde nach dem Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manöver anzupassen, das dauerte findet am 19. September 2023 statt.

Das TCM dauerte etwa 16 Sekunden und konnte das Raumschiff erfolgreich auf seinen beabsichtigten Weg in Richtung der Halo-Umlaufbahn um L1 ausrichten. Diese Umlaufbahn wird es Aditya-L1 ermöglichen, die Sonne ständig zu beobachten, ohne von der Erde behindert zu werden.

ISRO hat bestätigt, dass sich die Raumsonde in einem guten Gesundheitszustand befindet und das Magnetometer an Bord in den kommenden Tagen aktiviert wird. Mit dem Magnetometer sollen das Magnetfeld der Sonne und seine Wechselwirkungen mit der Erde untersucht werden.

Ziel der Aditya-L1-Mission ist es, verschiedene Aspekte der Sonne zu untersuchen, darunter ihre Korona, Sonnenemissionen und Sonnenwinde. Das Verständnis dieser Phänomene ist entscheidend, um Einblicke in das Weltraumwetter und seine Auswirkungen auf die Erde zu gewinnen.

Mit der erfolgreichen Flugbahnkorrektur und der Kontrolle des Zustands der Raumsonde verläuft die Aditya-L1-Mission wie geplant. Die von dieser Mission gesammelten Daten werden zu unserem Verständnis der Sonne und ihres Einflusses auf unseren Planeten beitragen.

Quellen:

ISRO