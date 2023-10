Wie Störungen des Weltraumwetters den Vogelzug beeinflussen

Vögel verlassen sich auf ihren Wanderungen für die Langstreckennavigation auf das Erdmagnetfeld. Allerdings können die periodischen Störungen des Magnetfelds des Planeten, die durch Sonneneruptionen und andere Energieausbrüche verursacht werden, möglicherweise die Zuverlässigkeit dieser Vogelnavigationssysteme beeinträchtigen.

Um dieses Phänomen besser zu verstehen, führten Forscher der University of Michigan eine Studie durch, bei der sie umfangreiche Datensätze aus Netzwerken US-amerikanischer Doppler-Wetterradarstationen und bodengestützter Magnetometer verwendeten. Diese Geräte messen die Intensität lokaler Magnetfelder und wurden verwendet, um den möglichen Zusammenhang zwischen geomagnetischen Störungen und Störungen des nächtlichen Vogelzugs zu testen.

Die Forscher stellten fest, dass die Zahl der Zugvögel bei schweren Weltraumwetterereignissen im Frühjahr und Herbst deutlich um 9 bis 17 % zurückging. Darüber hinaus schienen Vögel, die sich während dieser Ereignisse für den Zug entschieden hatten, größere Schwierigkeiten bei der Navigation zu haben, insbesondere bei bewölktem Himmel im Herbst.

Diese in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Ergebnisse liefern korrelative Beweise für bisher unbekannte Zusammenhänge zwischen der nächtlichen Vogelzugdynamik und geomagnetischen Störungen. Die Forscher betonen, dass Entscheidungen bei Tieren, einschließlich Vogelwanderungen, von Umweltbedingungen abhängen, die der Mensch möglicherweise nicht wahrnimmt, wie etwa geomagnetische Störungen. Darüber hinaus können diese Verhaltensweisen die Bewegungsmuster von Tieren auf Populationsebene beeinflussen.

Die Studie nutzte Daten von NEXRAD-Radarstationen und SuperMAG-Inventarmagnetometerstationen, um die Verteilung geomagnetischer Störungen zu analysieren. Durch die Verwendung von drei nächstgelegenen und aktiven Magnetometerstationen rund um jede Radarstation konnten die Forscher stündlich die maximale Änderung des Magnetfelds aus ruhigen Bedingungen interpolieren.

Diese Ergebnisse geben Aufschluss über die Auswirkungen von Störungen des Weltraumwetters auf den Vogelzug und verdeutlichen, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie sich Umweltbedingungen auf das Verhalten von Tieren auswirken. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie geomagnetischen Störungen können Forscher ein tieferes Verständnis der Bewegungsmuster von Tieren auf Populationsebene erlangen.

