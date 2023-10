Der Einfluss von Raumfahrzeugen auf die Stratosphäre und mögliche Folgen

By

Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die häufigen Reisen von Raumfahrzeugen und Satelliten erhebliche Auswirkungen auf die ursprüngliche Schicht der Erdatmosphäre, die sogenannte Stratosphäre, haben. Die von Forschern der Purdue University und der National Oceanic and Atmospheric Administration geleitete Studie nutzte fortschrittliche Werkzeuge, die an den Nasenkegeln von Flugzeugen angebracht waren, um Luftproben aus mehr als 11 Meilen Höhe über der Erdoberfläche zu sammeln.

Die Forscher entdeckten eine beträchtliche Menge an Metallen in Form von Aerosolen, die in der Atmosphäre verbleiben. Es wird angenommen, dass diese Metalle aus der zunehmenden Zahl von Starts und Rückläufen von Raumfahrzeugen und Satelliten stammen. Erschreckenderweise ergab die Studie, dass Metalle wie Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen die Mengen derselben Metalle übersteigen, die aus natürlichem kosmischen Staub stammen. Darüber hinaus enthalten fast 10 % der wesentlichen Schwefelsäurepartikel, die eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Ozonschicht spielen, diese Metalle von Raumfahrzeugen.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind besorgniserregend, insbesondere angesichts der prognostizierten künftigen Geschwindigkeit der Weltraumforschung. Es wird geschätzt, dass bis zum Jahr 50,000 bis zu 2030 zusätzliche Satelliten in die Umlaufbahn gelangen könnten. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Schwefelsäurepartikel in der Stratosphäre diese Wiedereintrittsmetalle enthalten könnten. Die umfassenderen Auswirkungen dieser Metallkontamination auf unsere Atmosphäre, die Ozonschicht und das Leben auf der Erde sind noch unklar, geben jedoch Anlass zu Rätseln und Anlass zur Sorge.

Die Stratosphäre ist eine entscheidende Schicht der Atmosphäre, in der sich die Ozonschicht befindet, der Schutzschild der Erde gegen schädliche ultraviolette Strahlung. Ohne die Ozonschicht wäre das Leben auf der Erde gefährdet. Während die Ozonschicht in den 1980er Jahren einst durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe gefährdet war, haben jüngste globale Kooperationen begonnen, den Schaden zu beheben.

Der Wissenschaftler Dan Cziczo stellte fest, dass sich die Zusammensetzung der „Meteoritenpartikel“ in der Atmosphäre verändert, was auf die steigende Zahl von Menschen gebauter Raumfähren zurückzuführen ist. Aufgrund des technologischen Fortschritts und gelockerter Vorschriften sind Raumfahrzeugstarts häufiger geworden und hinterlassen eine Metallspur in der Atmosphäre. Die Auswirkungen dieser Metallverunreinigung sind noch nicht vollständig geklärt.

Die Auswirkungen der menschlichen Besetzung und der Raumfahrt auf den Planeten könnten bedeutender sein als bisher angenommen. Um diese Bedenken anzugehen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Erde und ihre Systeme zu verstehen. Diese Forschung unterstreicht den dringenden Bedarf an weiteren Untersuchungen in diesem Bereich.

