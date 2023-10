Studienergebnisse zeigen, dass geomagnetische Stürme die Navigationsfähigkeit von Zugvögeln beeinträchtigen

Geomagnetische Stürme, die als Folge von Sonneneruptionen oder koronalen Massenauswürfen auftreten, können die Magnetfelder der Erde beeinflussen und unerwartete Auswirkungen auf Zugvögel haben. Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie zeigt, dass Zugvögel bei schweren Weltraumwetterereignissen dazu neigen, am Boden zu bleiben, anstatt zu fliegen, und dass sie aufgrund der Störung des Erdmagnetfelds Schwierigkeiten bei der Navigation haben.

Die von Forschern der University of Michigan durchgeführte Studie analysierte einen 23-jährigen Datensatz des Vogelzugs über die Great Plains sowie Langzeitdaten zu Weltraumwetterereignissen von Doppler-Wetterradarstationen und Magnetismusmessinstrumenten. Sie fanden heraus, dass die Zahl der Zugvögel, die während geomagnetischer Stürme fliegen, um 9 bis 17 Prozent zurückging. Auch fliegende Vögel hatten Schwierigkeiten, den Weg zu ihrem Ziel zu finden.

Vögel und andere Tiere nutzen das Erdmagnetfeld zur Orientierung und Navigation und verlassen sich dabei auf geografische Unterschiede in der Neigung und Intensität des Magnetfelds. Während diese Fähigkeit hauptsächlich bei Tauben und kleinen Singvögeln untersucht wurde, wird angenommen, dass sie bei vielen Vogelarten vorhanden ist.

Während geomagnetischer Stürme stehen Vögel, die nachts ziehen, vor Herausforderungen bei der Navigation, da sie neben dem Magnetfeld auch auf himmlische Navigationshinweise angewiesen sind. Die Studie legt nahe, dass Vögel unter bestimmten geomagnetischen Bedingungen häufiger verloren gehen. Es wurde auch festgestellt, dass Vögel bei Stürmen eher mit dem Wind treiben, als dass sie sich anstrengen, in eine bestimmte Richtung zu fliegen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um zu verstehen, in welchem ​​Ausmaß Vögel bei geomagnetischen Stürmen verloren gehen und welche Auswirkungen die Drift mit dem Wind auf ihre gesamten Migrationsmuster hat. Dennoch wirft diese Studie Licht auf den komplizierten Zusammenhang zwischen Weltraumwetterereignissen, dem Erdmagnetfeld und dem Verhalten von Zugvögeln.

Quellen:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2306317120