NASA verschiebt Weltraumspaziergänge wegen Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation

By

Die Technik- und Flugkontrollteams der NASA überprüfen derzeit Daten und Videos im Zusammenhang mit einem Kühlmittelleck aus einem Ersatzkühler des Nauka-Mehrzwecklabormoduls (MLM) auf der Internationalen Raumstation. Infolgedessen wurden zwei Weltraumspaziergänge im US-amerikanischen Segment, die für den 12. und 20. Oktober geplant waren, bis auf weiteres verschoben. Der Primärkühler des Nauka-Moduls funktioniert normal und sorgt für die vollständige Kühlung des Moduls, ohne dass dies Auswirkungen auf die Besatzung oder den Betrieb der Raumstation hat.

Der Reservekühler, bei dem es zu einem Kühlmittelleck kam, wurde 2010 zur Raumstation geliefert und später im April zum Nauka-Modul übertragen. Die Ursache des Lecks wird derzeit untersucht und Updates werden bereitgestellt, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

In der Zwischenzeit setzt die Besatzung an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) ihre geplanten Aktivitäten fort. Früher am Tag wogen sich alle sieben Besatzungsmitglieder mit einem speziellen Gerät, das ihre Masse unter Schwerelosigkeitsbedingungen misst. Obwohl sie im Weltraum schwerelos sind, haben Objekte und Menschen immer noch Masse, und diese Messung ist für verschiedene wissenschaftliche Experimente und Operationen wichtig.

Die Besatzungsmitglieder begannen auch mit den Vorbereitungen für bevorstehende Weltraumspaziergänge. Astronauten der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation werden einen Weltraumspaziergang durchführen, um Stationsoberflächen abzuwischen und das Überleben von Mikroben im Weltraum zu untersuchen. Unterstützt werden sie von Astronautenkollegen der NASA und der Japan Aerospace Exploration Agency.

Darüber hinaus bereiten sich zwei Kosmonauten später in diesem Monat auf einen Weltraumspaziergang vor, um neue Hardware zu installieren und Nanosatelliten einzusetzen. Sie verbrachten den Tag damit, die geplanten Verfahren zu studieren und ihre Raumanzugkomponenten und Werkzeuge zu organisieren.

Während der Vorbereitungen führte die Besatzung auch Frachtoperationen durch und transportierte Vorräte in den Cygnus-Raumfrachter, der am Unity-Modul ankert, und aus diesem heraus. Die Raumsonde Cygnus, die im August auf der ISS angekommen ist, soll nach Abschluss ihrer Mission im Dezember abfliegen.

Kosmonaut Konstantin Borisov konzentrierte sich auf Lebenserhaltung und Elektronikwartung, einschließlich der Überwachung von Kohlendioxid und der Vorbereitung von Strahlungsdetektoren für einen bevorstehenden Weltraumspaziergang.

Die Untersuchung des Kühlmittellecks und die Neuplanung der Weltraumspaziergänge zeigen das Engagement der NASA, die Sicherheit und Funktionalität der Internationalen Raumstation zu gewährleisten.

Quellen: NASA, Roscosmos