Neue Weltraumspaziergangsaktivitäten und medizinische Untersuchungen für die Besatzung der Expedition 70

Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara, Teil der Besatzung der Expedition 70 auf der Internationalen Raumstation (ISS), haben kürzlich einen Weltraumspaziergang abgeschlossen, bei dem eine Rolllagerbaugruppe am Drehgelenk des Solar Alpha am Hafen ausgetauscht wurde. Durch diese Verbindung können die Arrays der Sonne folgen und Strom für die Station erzeugen. Nach ihrem Weltraumspaziergang wurden die Astronauten medizinischen Untersuchungen unterzogen, bei denen Vitalfunktionen wie Temperatur, Blutdruck und Puls gemessen wurden.

Zusätzlich zu ihren medizinischen Untersuchungen erledigten Moghbeli und O'Hara verschiedene Aufgaben, darunter das Aufräumen der Quest-Luftschleuse und das Deaktivieren ihrer Raumanzüge. Sie nahmen auch an kognitiven Beurteilungen teil und loggten sich für weitere Forschungsaktivitäten in Computer ein. Moghbeli übermittelte Bilder, die während des Weltraumspaziergangs aufgenommen wurden, und O'Hara fotografierte Raumanzughandschuhe zur Inspektion und Analyse durch Missionskontrolleure am Boden.

Während der Weltraumspaziergang und die Aktivitäten nach dem Weltraumspaziergang liefen, nahmen Kommandant Andreas Mogensen, Flugingenieur Satoshi Furukawa und andere Astronauten an einer Konferenz mit Bodenspezialisten teil, um die Weltraumspaziergangsaktivitäten des Vortages zu besprechen. Sie überprüften den Fortschritt der Mission, tauschten Aktualisierungen aus und baten um weitere Beratung.

In der Zwischenzeit waren die ISS-Bewohner mit verschiedenen Forschungs- und Wartungsaktivitäten beschäftigt. Der Kosmonaut Nikolai Chub erforschte Techniken zur Steuerung von Raumfahrzeugen und Robotern für künftige Planetenmissionen und testete einen 3D-Drucker, der die Abhängigkeit von Versorgungsmissionen von der Erde aus verringern könnte. Die Kosmonauten Oleg Kononenko und Konstantin Borisov konzentrierten sich auf die Wartung der lebenserhaltenden und elektronischen Hardware.

Die Besatzung der Expedition 70 führt weiterhin ihre Aufgaben aus und leistet einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung, zur technologischen Entwicklung und zur bemannten Weltraumforschung auf der ISS.

Häufig gestellte Fragen:

1. Welchen Zweck hat die Schwenklagerbaugruppe auf der ISS?

Die Rolllagerbaugruppe am Backbord-Solar-Alpha-Drehgelenk der ISS ermöglicht es den Solaranlagen, der Sonne zu folgen und Strom für die Station zu erzeugen.

2. Welche Aktivitäten führten die Astronauten nach dem Weltraumspaziergang durch?

Nach dem Weltraumspaziergang unterzogen sich die Astronauten medizinischen Untersuchungen, säuberten die Quest-Luftschleuse, deaktivierten ihre Raumanzüge und nahmen an kognitiven Beurteilungen teil.

3. Welche Forschungsaktivitäten wurden auf der ISS durchgeführt?

ISS-Bewohner untersuchten zukünftige Pilottechniken und Raumfahrtfertigung. Sie beteiligten sich auch an verschiedenen Experimenten und Tests, darunter der Erforschung von Techniken zur Steuerung von Raumfahrzeugen und Robotern, dem Testen eines 3D-Druckers und der Wartung von Lebenserhaltungs- und Elektronikhardware.