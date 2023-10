Externes Leck an der Internationalen Raumstation veranlasst die NASA, Weltraumspaziergänge zu verschieben

Die NASA war aufgrund eines externen Kühlmittellecks an der Internationalen Raumstation (ISS) gezwungen, das Datum eines bevorstehenden Weltraumspaziergangs zu ändern und einen weiteren zu verschieben. Das Leck stammte von einem Reservekühler, der an das russische Nauka-Modul angeschlossen war. Obwohl das Kühlmittel weder giftig noch gefährlich für die Besatzung ist, trifft die NASA Vorkehrungen, um zu verhindern, dass es in interne Systeme gelangt und im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung der Ausrüstung führt.

Aufgrund der Situation wurde der für Donnerstag, den 19. Oktober, geplante Weltraumspaziergang auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die für den Weltraumspaziergang geplanten Aufgaben sind nicht zeitkritisch und haben keinen Einfluss auf den ISS-Betrieb. Der zweite Weltraumspaziergang, der ursprünglich für Montag, den 30. Oktober, geplant war, wird wie geplant stattfinden. Für die NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli ist dies der erste Ausflug außerhalb der Station. Während des Weltraumspaziergangs werden sie eine defekte Elektronikbox entfernen und eine Trundle-Lagerbaugruppe am Solar-Alpha-Drehgelenk des Backbordträgers ersetzen, damit die Solaranlagen der Raumstation der Sonne nachgeführt werden können.

In der Zwischenzeit werden O'Hara und der Astronaut Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation ESA an einem weiteren Weltraumspaziergang teilnehmen, der derzeit auf eine Verschiebung wartet. Zu ihrer Aufgabe gehört es, Proben von der Außenseite der Station zu sammeln, um das Vorhandensein von Mikroorganismen festzustellen. Sie werden außerdem eine hochauflösende Kamera ersetzen und Wartungsarbeiten zur Vorbereitung zukünftiger Weltraumspaziergänge durchführen.

Dies ist nicht der erste Vorfall, der den Betrieb der ISS aufgrund eines Kühlmittellecks beeinträchtigt. Im vergangenen Dezember erlitt eine Sojus-Raumsonde ein Kühlmittelleck, nachdem sie von einem kleinen Meteoriten getroffen worden war, wodurch sich der Aufenthalt des NASA-Astronauten und zweier russischer Kosmonauten um sechs Monate verlängerte. Die Ursache für das jüngste Leck am Kühler des Nauka-Moduls ist noch unbekannt.

Quelle: NASA

Definitionen:

– Internationale Raumstation (ISS): Eine bewohnbare Raumstation in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Es dient als Labor, in dem die Besatzungen wissenschaftliche Forschung betreiben und Experimente durchführen.

– Kühlmittel: Eine Flüssigkeit oder ein Gas, das zur Temperaturregulierung in mechanischen Systemen verwendet wird, beispielsweise im Kühlsystem der ISS.

– Weltraumspaziergang: Eine Aktivität, die Astronauten außerhalb ihres Raumschiffs im Weltraum durchführen.

– Heizkörper: Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt und normalerweise in Systemen installiert wird, die überschüssige Wärme erzeugen.

– Trundle-Lagerbaugruppe: Ein Mechanismus, der eine reibungslose Drehung und Bewegung in bestimmten Gelenksystemen ermöglicht. In diesem Fall ermöglicht es die Rotation der ISS-Solaranlagen.