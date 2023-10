Kurz vor Halloween wurden neue Einblicke in Jupiters unheimliches „Gesicht“ enthüllt

By

Die NASA hat kürzlich ein fesselndes Bild von Jupiter veröffentlicht, das Astronomen und Enthusiasten gleichermaßen verwirrt. Das Foto, das am 7. September während des 54. Vorbeiflugs der Raumsonde Juno aufgenommen wurde, zeigt das rätselhafte „Gesicht“ des Riesenplaneten, das auf seiner Oberfläche lauert. Die eigenartige Ansicht erfasst ein als Jet N7 bekanntes Gebiet im äußersten Norden des Jupiter und zeigt turbulente Wolken und Stürme entlang des Terminators.

Die ausgeprägten wirbelnden Wolken des Jupiter eignen sich leicht für Pareidolie, das psychologische Phänomen, bei dem der menschliche Geist erkennbare Formen wie Gesichter in zufälligen Mustern wahrnimmt. Der Bürgerwissenschaftler Vladimir Tarasov hat dieses faszinierende Bild mithilfe von RAW-Daten des JunoCam-Instruments fachmännisch erstellt und bietet eine einzigartige Perspektive auf eines der faszinierendsten Geheimnisse unseres Sonnensystems.

Das unheimliche Foto, das die NASA absichtlich einige Tage vor Halloween am 25. Oktober veröffentlichte, zog Vergleiche mit der kubistischen Kunst von Pablo Picasso. In einem Twitter-Beitrag erklärte die NASA: „Die wirbelnden Wolken des Jupiter scheinen ein stirnrunzelndes menschliches Gesicht zu bilden.“ Die Hälfte des Bildes liegt auf der Nachtseite des Planeten im Dunkeln, sodass das Gesicht fast so aussieht, als würde es hinter einer Tür hervorschauen.“

Über die Identität des mysteriösen Gesichts gehen die Meinungen der Beobachter auseinander. Einige vergleichen es mit Thaddäus aus Spongebob Schwammkopf, während andere es für einen stark tätowierten Mann halten. Unabhängig von Interpretationen bietet diese eindringliche Entdeckung Wissenschaftlern die Möglichkeit, tiefer in die faszinierende Dynamik der Jupiteratmosphäre einzutauchen.

Die wirbelnden Wolken auf Jupiter, die für das unheimliche Gesicht verantwortlich sind, sind auf die turbulenten Wettersysteme des Planeten zurückzuführen. Starke Stürme erzeugen Jetstream-Winde, die wiederum Wirbelstürme und Hochdruckgebiete erzeugen. Bemerkenswert ist, dass die jüngsten Erkenntnisse des James-Webb-Weltraumteleskops einen Hochgeschwindigkeits-Jetstream in der unteren Stratosphäre des Jupiters enthüllten, der sich etwa 25 Meilen über den Wolken des Planeten befindet und sich über 3,000 Meilen erstreckt und Windgeschwindigkeiten von über 320 Meilen pro Stunde aufweist.

Jupiter bleibt ein faszinierendes himmlisches Rätsel, und jede Entdeckung bietet einen Einblick in die faszinierende Komplexität dieses Gasriesen. Während Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse unseres Sonnensystems entschlüsseln, dient das unheilvolle „Gesicht“ auf Jupiter als Erinnerung daran, dass es in den Weiten des Weltraums noch viel mehr zu erforschen und zu verstehen gibt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was bedeutet Pareidolie?

Pareidolie ist ein psychologisches Phänomen, bei dem der menschliche Geist vertraute Muster oder Formen, wie zum Beispiel Gesichter, in zufälligen oder mehrdeutigen Reizen wahrnimmt.

Was sind Jetstreams?

Unter Jetstreams versteht man schnell fließende, schmale Luftströmungen in der Erdatmosphäre. Auf Jupiter werden ähnliche Jetstreams durch starke Stürme erzeugt, die in den turbulenten Wettersystemen des Planeten Zyklone und Antizyklone erzeugen.

Was ist das James-Webb-Weltraumteleskop?

Das James Webb Space Telescope (JWST) ist ein großes weltraumgestütztes Observatorium, das 2021 von der NASA in Betrieb genommen werden soll. Sein Hauptziel ist die Beobachtung astronomischer Objekte und Phänomene und liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung des Universums.

