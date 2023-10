Ein atemberaubendes Bild interagierender Galaxien: Arp 142

Arp 142, ein Paar interagierender Galaxien, wurde im Juni 2013 fotografiert und befindet sich 326 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Hydra. Das kürzlich von der Europäischen Weltraumorganisation gezeigte Bild stellt die Illusion einer vogelähnlichen Figur dar, die ein Ei bewacht, und lässt den Betrachter raten, ob es einem Kolibri, einem Pinguin oder einem hinterhältigen Schweinswal ähnelt, der an den Strand kriecht.

Dieses unglaubliche Bild der Pareidolie, der Tendenz des Menschen, vertraute Objekte oder Muster in nicht verwandten Objekten zu sehen, entsteht durch die Gravitationswechselwirkung zwischen den beiden Galaxien. Die beiden Galaxien heißen NGC 2936 und NGC 2937, wobei NGC 2936 eine Standard-Spiralgalaxie und NGC 2937 eine kleine elliptische Galaxie ist.

Wenn zwei Galaxien einander zu nahe kommen, beginnt ihre Schwerkraft zu verzerren und sich gegenseitig zu beeinflussen. In manchen Fällen verschmelzen die Galaxien, in anderen reißen sie sich gegenseitig auseinander. Die größere Spiralgalaxie NGC 2936 zeigt die Überreste ihres hellen Kerns, der einem „Auge“ in der Vogelillusion ähnelt. Allerdings haben sich seine Spiralarme jetzt im Körper des Vogels in verzerrte blaue und rote Streifen verwandelt.

Dieses Bild hat erneut Aufmerksamkeit erregt, da Wissenschaftler das Hubble-Weltraumteleskop nutzen, um eigenartige Galaxien zu katalogisieren. Arp 142 wurde dem Katalog eigenartiger Galaxien hinzugefügt, die von der Advanced Camera for Surveys des Hubble als Teil des Atlas of Peculiar Galaxies beobachtet wurden. Dieser Katalog wurde ursprünglich 1966 vom amerikanischen Astronomen Halton Arp veröffentlicht und besteht aus Galaxien, die interagieren und verschmelzen.

Das Bild von Arp 142 wurde mit einer Kombination aus sichtbarem und infrarotem Licht von Hubbles Wide Field Camera 3 aufgenommen. Diese Kamera wurde 2009 während der letzten Wartungsmission der Raumfähre Atlantis installiert und das Hubble-Weltraumteleskop wurde seitdem nicht mehr besucht .

Quellen: ESA, NASA