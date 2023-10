Die kosmische Kollision von Arp 107: Ein faszinierendes Bild des Hubble-Weltraumteleskops

By

Arp 107, ein Galaxienpaar mitten in der Kollision, wurde am 18. September 2023 vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen. Dieses Bild befindet sich 465 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe und zeigt das faszinierende Aufeinandertreffen zweier Galaxien unterschiedlichen Typs.

Das Bild zeigt links eine große Galaxie mit einem einzelnen Spiralarm, der von ihrem Kern ausgeht. Staub und Gas in dieser Galaxie leuchten durchgehend und sorgen für ein faszinierendes kosmisches Schauspiel. Im Gegensatz dazu scheint die kleinere Galaxie auf der rechten Seite hauptsächlich aus einem hellen Kern zu bestehen. Die Verbindung dieser eigenartigen Galaxien ist eine empfindliche Brücke aus Staub und Gas.

Die größere Galaxie gehört zu einer Kategorie, die als Seyfert-Galaxien bekannt ist. Dabei handelt es sich um Spiralgalaxien mit einem außergewöhnlich hellen aktiven Galaxienkern, der von einem supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben wird. Seyfert-Galaxien wie diese machen mit ihren einzigartigen Eigenschaften etwa ein Zehntel aller bekannten Galaxien aus.

Wechselwirkende und verschmelzende Galaxien wie Arp 107 wurden erstmals vom renommierten amerikanischen Astronomen Halton Arp identifiziert und dokumentiert. Er veröffentlichte 1966 seinen „Atlas der besonderen Galaxien“ und trug damit wesentlich zu unserem Verständnis dieser Himmelsphänomene bei. In den letzten Jahren hat das Hubble-Weltraumteleskop seine Advanced Camera for Surveys zur Beobachtung und Untersuchung verschiedener seltsamer Galaxien eingesetzt, darunter Arp-Madore 417-391 und das erstaunliche galaktische Triplett Arp 248.

Die Beobachtung von Arp 107 und ähnlichen Galaxien ist aufgrund ihrer Sichtbarkeit eine Herausforderung. Selbst wenn Leo Minor während des Frühlings auf der Nordhalbkugel hoch am Himmel steht, bleiben diese Galaxien schwer zu fassen. Eine alternative Erfahrung kann jedoch gemacht werden, indem man ein Teleskop auf M51 richtet, die allgemein als Whirlpool-Galaxie bekannt ist. Die Whirlpool-Galaxie liegt zwischen Alkaid, dem Endstern am Griff des Großen Wagens, und Cor Caroli im Sternbild Canes Venatici und stellt eine große Spiralgalaxie in Wechselwirkung mit einer benachbarten Zwerggalaxie dar. Trotz ihrer Entfernung von 27 Millionen Lichtjahren von der Milchstraße bieten sie eine helle und gut zugängliche Beobachtungsmöglichkeit für Teleskope unterschiedlicher Größe.

