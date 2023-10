Das wachsende Potenzial des Weltraumbergbaus: Ein Blick in die Zukunft

By

Während Raumfahrtagenturen und private Unternehmen weiterhin die Möglichkeiten des Weltraumbergbaus erforschen, denken Ökonomen nun über das potenzielle Wachstum und die Herausforderungen dieser aufstrebenden Industrie nach. Angesichts der Nachfrage nach kritischen Metallen, die in verschiedenen sauberen Energietechnologien wie Elektronik, Solarpaneelen, Windturbinen und Komponenten für Elektroautos verwendet werden, könnte der Weltraumbergbau einen wesentlichen Beitrag zur Produktion dieser wertvollen Ressourcen leisten.

Eine aktuelle Studie von Ian Lange von der Colorado School of Mines in Zusammenarbeit mit einem Forscher des Internationalen Währungsfonds befasst sich mit der Modellierung des Wachstums des Weltraumbergbaus im Vergleich zum traditionellen Erdbergbau. Die Studie geht davon aus, dass innerhalb der nächsten 30 bis 40 Jahre die Produktion bestimmter Metalle aus dem Weltraum die der Erde übertreffen könnte. Metallische Asteroiden enthalten beispielsweise mehr als tausendmal mehr Nickel als die Erdkruste sowie erhebliche Konzentrationen an Kobalt, Eisen, Platin und anderen Metallen.

Die sinkenden Kosten für Weltraumstarts dank wiederverwendbarer Raketen, die von Unternehmen wie SpaceX und Rocket Lab entwickelt wurden, haben den Weltraumbergbau praktikabler gemacht. Diese Reduzierung der Startkosten in Verbindung mit der Fülle an wertvollen Metallen in Asteroiden stellt eine einzigartige Chance für die Branche dar. Durch den Abbau dieser Ressourcen könnten möglicherweise auch die mit dem Bergbau auf der Erde verbundenen sozialen und ökologischen Kosten wie Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, Abholzung und Verschmutzung der Wasserversorgung vermieden werden.

Es sind jedoch noch Herausforderungen zu bewältigen. Aktuelle Raffinationsmethoden basieren stark auf der Schwerkraft, was die Gewinnung von Metallen in Mikrogravitationsumgebungen erschwert. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen rechtlichen Rahmen zur Regulierung von Weltraumbergbauaktivitäten, was Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt und der Nachhaltigkeit der Ressourcen aufkommen lässt. Weltraumethiker plädieren für verantwortungsvolles Handeln und stellen sicher, dass Asteroiden beim Bergbau nicht vernichtet werden und die Ressourcen künftigen Generationen zugutekommen.

Während der Weltraumbergbau möglicherweise mit eigenen Umweltproblemen konfrontiert ist, ist sein Potenzial, kritische Metalle bereitzustellen, ohne Ökosysteme zu schädigen oder sich auf unethische Bergbaupraktiken auf der Erde zu verlassen, ermutigend. Da die Technologie voranschreitet und die Branche wächst, wird es von entscheidender Bedeutung sein, Vorschriften und Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Weltraumbergbau zu steuern und eine verantwortungsvolle Ressourcengewinnung im Kosmos sicherzustellen.

Quellen:

– Informationen zum Quellartikel

– Studie von Ian Lange und Alejandro Werner – „Mining in Space“ (veröffentlicht in der Zeitschrift Resource and Energy Economics)