Space Systems Command kündigt 21 Startmissionen für ULA und SpaceX an

In einer aufregenden Entwicklung für die Raumfahrtindustrie hat das Space Systems Command bekannt gegeben, dass im Rahmen des National Security Space Launch (NSSL) Phase-21-Vertrags 2 Startmissionen an United Launch Alliance (ULA) und SpaceX vergeben wurden. Diese für das Geschäftsjahr 2024 geplanten Missionen markieren das letzte Jahr des Phase-2-Vertrags und werden voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Jahren stattfinden.

Der NSSL-Phase-2-Vertrag, der 2020 von ULA und SpaceX gewonnen wurde, hat sich als bedeutendes Unterfangen für die Space Force erwiesen. Innerhalb von fünf Jahren wurden insgesamt 48 Einsätze angeordnet, was die ursprüngliche Schätzung von 34 Einsätzen übersteigt. Es ist erwähnenswert, dass bisher nur eine Mission gestartet wurde, was die komplizierte Planung und Vorbereitung verdeutlicht, die für jeden Start erforderlich ist.

Obwohl ULA und SpaceX im Rahmen des Phase-2-Vertrags eine beträchtliche Anzahl von Missionen erhalten haben, sah sich jedes Unternehmen mit seinen eigenen Herausforderungen konfrontiert. Der erste Phase-2-Start der ULA, USSF-51, ist für März 2024 geplant, während zu den Missionen von SpaceX USSF-52 und USSF-124 gehören, wobei es sich bei letzterer um eine Mission der Missile Defense Agency handelt.

Da ULAs neue Rakete, Vulcan Centaur, für den Start von Phase-2-Missionen ausgewählt wurde, wurde ihr Fortschritt durch Verzögerungen behindert. Zertifizierungsflüge für Vulcan Centaur sind in den kommenden Monaten geplant, wobei die erste NSSL-Phase-2-Mission, USSF-106, nach Abschluss dieser Flüge geplant ist.

Die Zuweisungen für die Phase-2-Missionen haben zu einer leichten Verschiebung in der Verteilung zwischen ULA und SpaceX geführt. ULA gewann ursprünglich 60 % der Missionen, während SpaceX 40 % gewann. Basierend auf den neuesten Aufträgen wird ULA nun jedoch 54 % der Missionen durchführen, während SpaceX die restlichen 46 % übernimmt.

Die zugewiesenen Missionen umfassen eine Reihe von Zielen, darunter nationale Aufklärung, Raketenwarnung, Aufklärung über Weltraumdomänen und Raketenverfolgung. Zu den bemerkenswerten Missionen gehören USSF-57, das den ersten von drei geostationären Overhead-Persistent-Infrarot-Satelliten der nächsten Generation zur Raketenwarnung starten wird, und USSF-25, das das nuklearthermische Raumschiff Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) der DARPA starten wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ankündigung dieser 21 Startmissionen einen bedeutenden Meilenstein im NSSL-Phase-2-Vertrag darstellt. Die Zusammenarbeit zwischen ULA und SpaceX sowie die Unterstützung des Space Systems Command demonstrieren das Engagement, den Kampfflugzeugen wichtige Ressourcen zu liefern und gleichzeitig den Weg für zukünftige Weltraumforschung und Fortschritte in der nationalen Sicherheit zu ebnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist der NSSL-Phase-2-Vertrag?

Der NSSL-Phase-2-Vertrag ist ein Auftrag, der von der Space Force an United Launch Alliance (ULA) und SpaceX vergeben wurde. Dabei handelt es sich um den Start von Missionen zu Zwecken der nationalen Sicherheit über einen Zeitraum von fünf Jahren.

2. Wie viele Missionen wurden im Phase-2-Vertrag zugewiesen?

Für den Phase-48-Vertrag wurden insgesamt 2 Missionen vergeben, obwohl bisher nur eine Mission gestartet wurde.

3. Wie viele Missionen wurden ULA und SpaceX zugewiesen?

ULA erhielt 11 Missionen, während SpaceX 10 Missionen für das Geschäftsjahr 2024 erhielt.

4. Vor welchen Herausforderungen standen ULA und SpaceX im Phase-2-Vertrag?

Bei der neuen Rakete der ULA, Vulcan Centaur, kam es zu Verzögerungen, die ihre Fähigkeit, Phase-2-Missionen zu starten, beeinträchtigen. Auch SpaceX stand bei der Erfüllung der ihm übertragenen Missionen vor eigenen Herausforderungen.

5. Welche bemerkenswerten Missionen gibt es im Phase-2-Vertrag?

Zu den bemerkenswerten Missionen gehören USSF-57, das geostationäre Satelliten zur Raketenwarnung starten wird, und USSF-25, das das nuklearthermische Raumschiff Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) der DARPA starten wird.