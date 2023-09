Astronomische Leistung: NASA-Kapsel liefert größte Asteroidenprobe aller Zeiten zur Erde

Eine NASA-Raumkapsel mit der größten jemals von einem Asteroiden gesammelten Bodenprobe ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die vom Roboter-Raumschiff OSIRIS-REx abgefeuerte Kapsel landete in der Wüste von Utah und übergab das Himmelsexemplar an Wissenschaftler. Dieser Meilenstein markiert den Höhepunkt einer sechsjährigen gemeinsamen Mission zwischen der NASA und der University of Arizona. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte, dass eine Asteroidenprobe zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde, und diese Probe ist bei weitem die größte.

Die Probe wurde vom Asteroiden Bennu gesammelt, einem kohlenstoffreichen „erdnahen Objekt“, das alle sechs Jahre relativ nahe an unserem Planeten vorbeizieht. Bennu ist für Wissenschaftler von großem Interesse, da es ein Relikt des frühen Sonnensystems ist und wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde enthält. Es wird angenommen, dass Asteroiden wie Bennu sogar organische Moleküle enthalten könnten, die für die Entstehung von Leben notwendig sind.

Die Raumsonde OSIRIS-REx startete im September 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Nachdem sie den Asteroiden fast zwei Jahre lang umkreist hatte, sammelte die Raumsonde im Oktober 2020 erfolgreich eine Probe des losen Oberflächenmaterials. Anschließend begab sie sich auf eine 1.2 Milliarden Meilen lange Reise zurück zur Erde, einschließlich zweier Umlaufbahnen um die Sonne.

Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erlebte die Kapsel starke Hitze mit Temperaturen von bis zu 2800 Grad Celsius. Es wurde jedoch durch Fallschirme sicher abgebremst und landete ohne Zwischenfälle in der Wüste von Utah. Ein Bergungsteam stand bereit, um die Unversehrtheit der Kapsel und des Asteroidenmaterials darin sicherzustellen. Die auf etwa 250 Gramm geschätzte Probe wird sorgfältig untersucht und zur weiteren Analyse durch Wissenschaftler auf der ganzen Welt in kleinere Exemplare aufgeteilt.

Der Erfolg dieser Mission eröffnet spannende Möglichkeiten für die zukünftige Erforschung von Asteroiden. Der verbleibende Teil der Raumsonde OSIRIS-REx wird voraussichtlich seine Mission fortsetzen und einen weiteren erdnahen Asteroiden namens Apophis erkunden. Diese laufende Forschung wird unser Verständnis des Sonnensystems und seiner frühen Geschichte erheblich verbessern.

