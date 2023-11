Der rätselhafte Südtauriden-Meteorschauer: Ein unvergessliches Spektakel

By

Ein Meteorschauer, der für seine Kaskade heller Feuerbälle bekannt ist, wird in den nächsten Tagen seinen Höhepunkt erreichen und Sternguckern eine ideale Gelegenheit bieten, einen Blick auf sein faszinierendes Schauspiel zu werfen. Der südliche Tauriden-Meteorschauer, Teil des Tauriden-Meteorstroms, ist ein himmlisches Spektakel, das jährlich zwischen September und November auftritt, wenn die Erde durch einen vom Kometen Encke hinterlassenen Trümmerstrom strömt.

Im Gegensatz zu anderen Meteorschauern wie Orion und Perseid bewegen sich die Meteorströme der Tauriden langsam und bieten eine bessere Sicht. Obwohl sie nicht besonders häufig vorkommen und nur etwa fünf Meteore pro Stunde produzieren, sind die von ihnen produzierten Meteore bekanntermaßen groß und hell. Wenn sowohl der südliche als auch der nördliche Zweig des Taurid-Meteorstroms gleichzeitig aktiv sind, kommt es zu einer Zunahme der Feuerballaktivität.

Die südlichen Tauriden werden vom 23. September bis 8. Dezember aktiv sein, wobei ihre höchste Sichtbarkeit am Sonntag und Montag erwartet wird. Andererseits werden die Nördlichen Tauriden ihren Höhepunkt um den 11. und 12. November erreichen. Diese Meteorschauer können praktisch überall auf der Erde beobachtet werden, mit Ausnahme des Südpols, was sie für eine Vielzahl von Sternguckern zugänglich macht.

Um diesem himmlischen Spektakel beizuwohnen, ist es am besten, sich nach Mitternacht und vor Sonnenaufgang auf den Weg zu machen, wenn der Mond das Schauspiel nicht stört. Der strahlende Punkt des Taurid-Meteorschauers ist das Sternbild Stier, das an dem leuchtend roten Stern Aldebaran und dem Sternhaufen Plejaden zu erkennen ist. Man benötigt keine spezielle Ausrüstung, um dieses kosmische Schauspiel zu genießen; Ein bequemer Stuhl und warme Kleidung reichen aus.

Der Tauriden-Meteorschauer tritt auf, wenn die Erde durch eine Trümmerwolke wandert, die der Encke-Komet zurückgelassen hat. Enckes Komet, 1786 von Pierre FA Mechain entdeckt und nach Johann Franz Encke benannt, hat die kürzeste Umlaufzeit aller bekannten Kometen. Jedes Mal, wenn Enckes Komet in das innere Sonnensystem zurückkehrt, wirft er Eis und Gestein ab und erzeugt einen riesigen Trümmerstrom. Diese Trümmer verteilen sich über einen großen Bereich des Weltraums, wodurch die Erde viel Zeit braucht, um sie zu durchqueren, was zu den Nördlichen Tauriden und den Südlichen Tauriden führt.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich auf ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel vor. Der Meteorschauer der südlichen Tauriden verspricht Sterngucker mit seinem leuchtenden Schauspiel himmlischer Wunder in seinen Bann zu ziehen.

FAQ

1. Wann wird der Südtauriden-Meteorschauer am aktivsten sein?

Der Southern Taurid-Meteorschauer wird vom 23. September bis 8. Dezember am aktivsten sein, wobei die höchste Sichtbarkeit am Sonntag und Montag erwartet wird.

2. Wie viele Meteore sind während des Southern Taurid-Meteorschauers zu sehen?

Im Durchschnitt produziert der Southern Taurid-Meteorstrom etwa fünf Meteore pro Stunde.

3. Kann der Tauriden-Meteorschauer von überall auf der Erde gesehen werden?

Der Tauriden-Meteorschauer kann von fast überall auf der Erde aus gesehen werden, mit Ausnahme des Südpols.

4. Was verursacht den Tauriden-Meteorschauer?

Der Tauriden-Meteorschauer tritt auf, wenn die Erde durch eine vom Kometen Encke zurückgelassene Trümmerwolke strömt, die bei jeder Rückkehr in das innere Sonnensystem Eis und Gestein in den Weltraum schleudert.