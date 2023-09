Der Tag der offenen Tür im Südhafen gibt den Bewohnern des Südens einen Blick hinter die Kulissen

South Port im neuseeländischen Bluff öffnet an diesem Wochenende seine Türen für die Öffentlichkeit zum alle zwei Jahre stattfindenden Tag der offenen Tür. Die Veranstaltung, die aufgrund von Covid-19-Beschränkungen um ein Jahr verschoben wurde, soll Freunden, Familien und der Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, zu sehen, was im Hafen vor sich geht, und sich über den täglichen Betrieb zu informieren.

Veranstaltungskoordinatorin Charlotte Scoles freut sich darauf, den Besuchern, insbesondere den Kindern, die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Aktivitäten zu erkunden und den Hafen aus erster Hand zu erleben. Vom Betreten eines Schleppers bis zum Zuschauen, wie der Kran Container bewegt, gibt es jede Menge spannende Möglichkeiten für alle.

Der Tag der offenen Tür stieß bereits auf großes Interesse, da bereits fünf Tage nach der Veröffentlichung alle Tourplätze ausgebucht waren. Ein Team von 60 South Port-Mitarbeitern wird ehrenamtlich dafür sorgen, dass an diesem Tag alles reibungslos läuft.

Besucher haben die Möglichkeit, mehr über die Feinheiten des Hafenbetriebs zu erfahren, einschließlich eines Blicks in die Kühlhäuser und der Gelegenheit, Spezialmaschinen wie Holzarbeiter in Aktion zu beobachten. Darüber hinaus wird South Port auf dem Gelände des Oyster Festivals in Bluff ein Unterhaltungszentrum einrichten, in dem Familien kostenlose Aktivitäten wie Kinderschminken, Hüpfburgen, Astro Ball, Mini-Jeeps und Live-Musik genießen können.

Obwohl alle verfügbaren Tickets beansprucht wurden, besteht immer noch die Möglichkeit, teilzunehmen, indem Sie sich am Tag der Veranstaltung um 9:11, 1:XNUMX und XNUMX:XNUMX Uhr in die Standby-Liste für Nichterscheinen eintragen. Der Tag der offenen Tür im South Port ist nicht nur eine Gelegenheit für die Öffentlichkeit, Spaß zu haben, sondern auch eine tiefere Wertschätzung für den Beitrag des Hafens für die Region zu erlangen.

