Südkoreanische Forscher protestieren gegen die von der Regierung vorgeschlagenen Kürzungen des Forschungsbudgets

Südkoreas wissenschaftliche Gemeinschaft ist in Aufruhr, nachdem die Regierung vorgeschlagen hat, das Bundesforschungsbudget für 2024 erheblich zu kürzen. Das Land ist für seine hohen Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) bekannt, doch diese Ankündigung hat selten für Aufsehen gesorgt Aufschrei unter Forschern.

Wissenschaftsgewerkschaften und -verbände bündeln ihre Kräfte, um gegen diese Kürzungen zu protestieren. Die Union for National Science and Technology Research organisiert Pressekonferenzen, Kundgebungen und schreibt an die Nationalversammlung, in der Hoffnung, öffentliche Unterstützung zu gewinnen. Auch von verschiedenen Gruppen wurden offene Briefe gegen die Pläne verfasst.

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT (MSIT) in Südkorea kündigte die Kürzungen am 22. August an und markierte damit das erste Mal seit über drei Jahrzehnten, dass die Wissenschaftsförderung gezielt gefördert wurde. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) machte Südkoreas F&E-Budget im Jahr 4.5 mehr als 2023 % des BIP aus, und der Präsident des Landes hatte zuvor Pläne angekündigt, die F&E-Ausgaben bei 5 % zu belassen, um einer der größten zu werden Die fünf besten Forschungsländer der Welt.

Das MSIT verteidigte seine Entscheidung damit, dass es darauf abzielt, das staatliche F&E-System effizienter zu machen. Die vorgeschlagenen Kürzungen würden leistungsschwache Projekte eliminieren und indirekte Kosten wie Forschungsinfrastruktur und -ausrüstung reduzieren. Das Ministerium plant, die Investitionen in bestimmte Bereiche wie künstliche Intelligenz und Halbleiter zu erhöhen und gleichzeitig die Unterstützung für Grundlagenforschung zugunsten internationaler Verbundprojekte zu reduzieren.

Die Regierung argumentiert, dass koreanische Wissenschaftler im In- und Ausland nicht so intensiv zusammengearbeitet hätten wie diejenigen in Europa und den Vereinigten Staaten. Daher ist eine Aufstockung des Budgets für den internationalen Forschungsaustausch geplant. Einige Forscher argumentieren jedoch, dass internationale Kooperationen mehr als nur Finanzierung erfordern und betonen die Notwendigkeit von Infrastruktur und nachhaltiger Unterstützung.

Die vorgeschlagenen Budgetkürzungen haben Bedenken hinsichtlich der langfristigen Zusammenarbeit und der Zukunftsaussichten für Absolventen der Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik (STEM) hervorgerufen. Es besteht bereits die Auffassung, dass MINT-Berufe weniger stabil und lukrativ sind, und diese Kürzungen könnten diese Wahrnehmung verstärken. Selbst wenn die Kürzungen nicht umgesetzt werden, ist der Schaden für die Moral und das Vertrauen in die Zukunft bereits angerichtet.

