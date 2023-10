Die Geräusche unter unseren Füßen: Felsstabilität durch akustische Muster offenbart

Forscher am MIT haben herausgefunden, dass die von Gesteinen ausgehenden Geräusche wertvolle Informationen über ihre Stabilität liefern können. Indem das Team Steine ​​im Labor verschiedenen Drücken aussetzte, stellte das Team fest, dass in unterschiedlichen Tiefen und Stärken unterschiedliche akustische Muster oder „Fingerabdrücke“ entstanden. Beispielsweise gaben Marmorproben bei niedrigem Druck tiefe „Knalle“ ab, während höhere Drücke zu höherfrequenten Knistern führten. Diese akustischen Muster könnten Wissenschaftlern helfen, instabile Regionen unter der Erdoberfläche zu identifizieren, die anfällig für Erdbeben oder Eruptionen sein könnten. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat auch potenzielle Anwendungsmöglichkeiten bei geothermischen Energiebohrungen, wo das Verständnis des Verhaltens von Gesteinen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Erdkruste wird oft mit der Schale eines Apfels verglichen und weist unterschiedliche Stärken und Stabilitäten auf. Gesteine ​​in der Nähe der Oberfläche sind spröde und brechen leicht, während Gesteine ​​in größeren Tiefen aufgrund des enormen Drucks und der Hitze fließen können. Das Verständnis des „Spröde-zu-Duktil-Übergangs“, bei dem Gesteine ​​sowohl Sprödigkeits- als auch Duktilitätseigenschaften aufweisen, ist wichtig für die Untersuchung der Stärke der Lithosphäre der Erde und die Vorhersage von Erdbeben. Durch die Untersuchung mikroskopischer Defekte in Gesteinen wie Rissen, Spalten und Poren hoffen Forscher, Einblicke in diesen Übergang zu gewinnen.

Ultraschall wurde verwendet, um mikroskopische Unvollkommenheiten in Gesteinen zu kartieren, indem Schallwellen durch sie hindurchgeschickt wurden, die auf bestimmte Weise von Defekten abprallten und reflektiert wurden. Dieser Ansatz lieferte wertvolle Informationen über die Defektmuster innerhalb der Gesteine. Bei den Experimenten wurden Zylinder aus Carrara-Marmor, dem gleichen Material, das auch für Michelangelos David verwendet wurde, extremen Drücken ausgesetzt. Ultraschallimpulse wurden durch die Proben geschickt und die resultierenden akustischen Muster aufgezeichnet. Die Forscher fanden heraus, dass sich diese akustischen Muster je nach dem auf das Gestein ausgeübten Druck veränderten.

Diese innovative Methode zur Untersuchung von Gesteinen mittels Akustik könnte Geologen dabei helfen, das Verhalten von Gesteinen in unterschiedlichen Tiefen und Drücken besser zu verstehen. Es hat das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Vorhersage von Erdbeben und Eruptionen zu verbessern und uns bei geothermischen Bohrungen zu unterstützen. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet könnten wertvolle Einblicke in die grundlegende Wissenschaft der Gesteinsstabilität liefern und dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Quellen:

– Originalartikel von Jennifer Chu, MIT News Office