Eine neue Entdeckung: Bakterielle Proteine ​​spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Stabilität von Methanclathrat

Forscher des Georgia Institute of Technology haben eine bahnbrechende Entdeckung hinsichtlich der Bildung und Stabilität von Methanclathraten gemacht. Diese Clathrate, auch Methaneis genannt, sind winzige Eiskäfige, die Methangas unter dem Meeresboden festhalten und verhindern, dass es in die Atmosphäre gelangt. Die in der Fachzeitschrift PNAS Nexus veröffentlichte Studie enthüllt die Existenz einer bisher unbekannten Klasse bakterieller Proteine, die zur Bildung und Stabilität von Methanclathraten beitragen.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Jennifer Glass und Raquel Lieberman fand heraus, dass diese Bakterienproteine ​​genauso wirksam sind wie kommerzielle Chemikalien, die derzeit beim Bohren verwendet werden, aber ungiftig, umweltfreundlich und skalierbar. Diese Entdeckung könnte erhebliche Auswirkungen auf Offshore-Bohrarbeiten haben, da Methaneis Rohre verstopfen und zum Einfrieren und Brechen führen kann. Diese Proteine ​​könnten möglicherweise die Sicherheit des Erdgastransports erhöhen und die Suche nach Leben im Sonnensystem unterstützen.

Die Studie begann mit der Untersuchung von Sedimenten, die vom Meeresboden vor der Küste Oregons gewonnen wurden. Das Team stellte die Hypothese auf, dass das Sediment Proteine ​​enthalten würde, die das Wachstum von Methanclathrat beeinflussen, ähnlich den Frostschutzproteinen in Fischen, die ihnen beim Überleben in kalten Umgebungen helfen. Mithilfe von DNA-Sequenzierung und Bioinformatik identifizierte das Team Gene der im Sediment enthaltenen Proteine.

Anschließend ermittelten die Wissenschaftler mithilfe der Röntgenkristallographie die Struktur der Proteine ​​und stellten im Labor die Bedingungen am Meeresboden nach, um ihre Wirksamkeit zu testen. Durch molekulardynamische Simulationen konnte das Team die spezifische Stelle identifizieren, an der das Protein an das Methanclathrat bindet.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die biologischen Prozesse, die der Stabilität von Methanclathraten unter dem Meer zugrunde liegen. Das Verständnis dieser Mechanismen könnte dazu beitragen, die mit Methanclathraten bei Offshore-Bohrarbeiten verbundenen Herausforderungen zu mildern und zur Entwicklung sichererer und nachhaltigerer Praktiken beizutragen. Die Studie unterstreicht die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit und grundlegender wissenschaftlicher Forschung bei der Erforschung der natürlichen Systeme der Erde.

Quelle: Georgia Tech News Center