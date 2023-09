Bei einigen parthenogenetischen Stabheuschrecken wurde festgestellt, dass sie sich gelegentlich paaren, was den Genpool vergrößert

By

Ein Team aus Ökologen und Evolutionsbiologen der Universität Lausanne in der Schweiz hat herausgefunden, dass einige Stabheuschreckenarten, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, sich durch Parthenogenese zu vermehren, sich gelegentlich paaren, um ihren Genpool zu erweitern.

Parthenogenese ist eine Form der Fortpflanzung, bei der sich aus unbefruchteten Eiern Nachkommen entwickeln. Es wird bei bestimmten Wirbellosen, darunter Stabheuschrecken, und einigen Pflanzen beobachtet. Durch diese Methode bringen Stabheuschrecken genetisch identische Nachkommen hervor, die überwiegend weiblich sind, gelegentlich kommen aber auch Männchen vor.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Lebewesen, die ausschließlich auf Parthenogenese angewiesen sind, über eine begrenzte genetische Vielfalt verfügen, was es für sie schwierig macht, sich an Umweltveränderungen anzupassen. Angesichts der Besorgnis über die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Stabheuschrecken wollte das Forschungsteam untersuchen, wie diese Insekten auf solche Veränderungen reagieren könnten.

Um dies zu untersuchen, sammelten die Forscher mehrere Proben von vier parthenogenetischen Stabheuschreckenarten aus dem Feld. Sie sequenzierten die Gene von acht Populationen dieser Arten und entdeckten bei sechs Populationen eine geringe genetische Diversität, was auf längere Zeiträume ununterbrochener Parthenogenese hinweist.

Allerdings fanden die Forscher in zwei Populationen der Arten Timema douglasi und T. monikensis Hinweise auf eine höhere genetische Diversität als bei einer sich nicht paarenden Art erwartet. Dies deutet darauf hin, dass diese besonderen Stabheuschreckenarten gelegentlich kryptischen Sex haben, bei dem die Befruchtung nach der Paarung erfolgt und oft zu einem höheren Anteil an Männchen führt.

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass einige Organismen, wie Stabheuschrecken, möglicherweise die Fähigkeit besitzen, sich an Umweltveränderungen anzupassen, indem sie ihre Fortpflanzungsstrategien ändern. Durch gelegentliche Paarungen können diese parthenogenetischen Stabheuschrecken neue genetische Variationen in ihre Populationen einführen und so möglicherweise ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber veränderten Bedingungen erhöhen.

Insgesamt liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in das Fortpflanzungsverhalten und die genetische Vielfalt parthenogenetischer Stabheuschrecken sowie ihre Fähigkeit, sich an Umweltherausforderungen anzupassen.

Definitionen:

– Parthenogenese: Eine Form der Fortpflanzung, bei der sich aus unbefruchteten Eiern Nachkommen entwickeln. Es wird bei bestimmten Wirbellosen und Pflanzen beobachtet.

– Genetische Vielfalt: Die Gesamtzahl der genetischen Merkmale im Erbgut einer Art, die zu ihrer Anpassungs- und Überlebensfähigkeit beitragen.

– Kryptischer Sex: Das Auftreten von Paarung und Befruchtung bei einer Art, von der angenommen wird, dass sie sich ausschließlich durch Parthenogenese fortpflanzt.

Quelle: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404