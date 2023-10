Diamanten enthüllen Geheimnisse der Erdentwicklung

By

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Diamanten wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Erde bieten können. Als härtestes bekanntes natürliches Mineral können Diamanten extremen Bedingungen standhalten, einschließlich der Entstehung und Zerstörung von Superkontinenten. Die Forscher konzentrierten sich auf „supertiefe“ Diamanten, die vor Millionen von Jahren unter dem Superkontinent Gondwana entstanden, tief unter der Erdoberfläche vergraben.

Diese einzigartigen Diamanten liefern wichtige Hinweise auf die Entstehung, Stabilisierung und Bewegung von Superkontinenten und werfen Licht auf den „Superkontinentzyklus“, der durch die Plattentektonik angetrieben wird. Dieser Zyklus lässt sich mit herkömmlichen Mitteln nur schwer untersuchen, da die ozeanische Kruste relativ jung ist und die kontinentale Kruste nur begrenzte Informationen über tiefe geologische Prozesse bietet.

Die Studie umfasste die Analyse der Diamanten und ihrer winzigen Silikat- und Sulfideinschlüsse mithilfe einer Reihe chemischer Analysen, einschließlich Isotopenanalyse. Dies ermöglichte den Forschern die Datierung der Diamanten und ergab, dass sie sich vor 650 bis 450 Millionen Jahren unter der Basis von Gondwana bildeten, als der Superkontinent den Südpol bedeckte.

Die Forscher fanden heraus, dass das Gestein, in dem sich die Diamanten bildeten, an Auftrieb gewann und zusammen mit dem subduzierten Mantelmaterial zur Basis von Gondwana transportiert wurde, wodurch sich der Superkontinent von unten ausdehnte. Im Laufe der Zeit, als Gondwana auseinanderzubrechen begann, wurden die Diamanten durch heftige Vulkanausbrüche im heutigen Brasilien und Westafrika an die Erdoberfläche gebracht.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Diamanten an der Basis von Gondwana „klebten“ und mit verschiedenen Fragmenten des Superkontinents wanderten, als dieser sich aufteilte. Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Superdeep-Diamanten für das Verständnis der Kontinentbildung und der Entwicklung der Erde. Kontinente spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Lebens auf unserem Planeten, und die Forschung auf diesem Gebiet hilft uns zu verstehen, wie Kontinente entstehen, sich entwickeln und zu den einzigartigen Eigenschaften der Erde beitragen.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

