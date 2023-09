Neuer Artikel: Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten an der Erforschung des Mars

Auf dem Gebiet der Marserkundung arbeiten zahlreiche Wissenschaftler und Ingenieure zusammen, um die Geheimnisse des Roten Planeten zu lüften. Diese Personen kommen aus verschiedenen Institutionen und Organisationen, jede mit eigenem Fachwissen und eigenen Beiträgen.

Eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Elena Amador-French, Koordinatorin für Wissenschaftsoperationen bei NASA/JPL in Pasadena, Kalifornien. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung und Durchführung der wissenschaftlichen Operationen von Mars-Rovern. Ein weiterer Wissenschaftler, Ryan Anderson, ist Planetengeologe am USGS in Flagstaff, AZ. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Studium der Geologie des Mars und dem Verständnis seiner vergangenen und gegenwärtigen Prozesse.

Die Planetengeologin Mariah Baker vom Center for Earth & Planetary Studies des Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, D.C. ist auf die Erforschung jenseitiger Gesteine ​​und Mineralien spezialisiert. Michael Battalio, Planetarer Klimatologe an der Yale University in New Haven, CT, untersucht die Klimamuster und -prozesse auf dem Mars.

Keri Bean, stellvertretende Teamleiterin für Rover-Planer bei NASA/JPL in Pasadena, Kalifornien, hilft bei der Planung der Bewegungen und Aktivitäten von Mars-Rovern. Kristen Bennett ist Planetengeologin am USGS in Flagstaff, AZ, die die geologischen Merkmale des Mars untersucht.

Zum Team der NASA/JPL gehören auch die Planetengeologen Fred Calef und Abigail Fraeman, die ihr Fachwissen bei der Analyse der Marsoberfläche und des Marsgesteins einbringen. Brittney Cooper, Atmosphärenforscherin an der York University in Toronto, Ontario, Kanada, konzentriert sich auf die Untersuchung der Atmosphäre und der Wettermuster auf dem Mars.

Sean Czarnecki, ein Planetengeologe an der Arizona State University in Tempe, AZ, erforscht die geologische Geschichte und Zusammensetzung des Mars. Lauren Edgar, Planetengeologin am USGS in Flagstaff, AZ, untersucht die Geologie und Stratigraphie des Mars.

Weitere Wissenschaftler und Ingenieure, die an der Erforschung des Mars beteiligt sind, sind Christopher Edwards von der Northern Arizona University, Samantha Gwizd von der University of Tennessee, Ken Herkenhoff von USGS in Flagstaff, AZ, und Evan Hilgemann von NASA/JPL in Pasadena, Kalifornien. Sie alle liefern einzigartige Einblicke in verschiedene Aspekte der Geologie des Mars und planen den Betrieb von Rovern.

Der Atmosphärenforscher Alex Innanen von der York University und Scott Guzewich von der NASA/GSFC in Greenbelt, MD, untersuchen die Marsatmosphäre und ihre Wechselwirkungen mit der Oberfläche. Rachel Kronyak, Planetengeologin am NASA/JPL in Pasadena, Kalifornien, ist an der Untersuchung der geologischen Geschichte und Prozesse auf dem Mars beteiligt.

Michelle Minitti von Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore von Malin Space Science Systems in San Diego, Kalifornien, und Claire Newman von Aeolis Research in Pasadena, Kalifornien, bringen ihr Fachwissen ebenfalls in die Erforschung des Mars ein.

Weitere Wissenschaftler und Ingenieure, die an der Erforschung des Mars arbeiten, sind Catherine O'Connell-Cooper und Lucy Thompson von der University of New Brunswick in Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice von der Western Washington University in Bellingham, WA, und Mark Salvatore von der Northern Arizona University in Flagstaff, AZ.

Darüber hinaus Susanne Schwenzer von der Open University in Milton Keynes, Großbritannien, Ashley Stroupe von NASA/JPL in Pasadena, CA, Dawn Sumner von der University of California Davis in Davis, CA, und Vivian Sun von NASA/JPL in Pasadena, CA, Alle bringen ihr Fachwissen in der Planetengeologie in die Erforschung des Mars ein.

Scott VanBommel, ein Planetenwissenschaftler an der Washington University in St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, der MSL-Projektwissenschaftler bei NASA/JPL in Pasadena, CA, und der Geochemiker Roger Wiens vom LANL in Los Alamos, NM, spielen eine wichtige Rolle bei der Datenanalyse und Interpretation der Ergebnisse von Marsmissionen.

Sharon Wilson, Planetengeologin am Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, DC, Alivia Eng, Doktorandin am Georgia Tech in Atlanta, GA, und Remington Free, Operations Systems Engineer bei der NASA /JPL in Pasadena, Kalifornien, tragen alle zur Erforschung des Mars bei.

Schließlich Emma Harris, Doktorandin am Natural History Museum in London, Großbritannien, Conor Hayes, Doktorandin an der York University in Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, Doktorandin an der Washington University in St. Louis, MO, und Deborah Padgett, OPGS-Aufgabenleiterin bei NASA/JPL in Pasadena, Kalifornien, teilen ihr Fachwissen in verschiedenen Aspekten der Marserkundung.

Diese Wissenschaftler und Ingenieure bündeln ihre Kräfte, um unser Verständnis des Mars zu verbessern und seine Geologie, sein Klima, seine Atmosphäre und sein Potenzial für vergangenes oder gegenwärtiges Leben zu erforschen. Durch ihre Zusammenarbeit und ihr Engagement entschlüsseln sie weiterhin die Geheimnisse des Roten Planeten.

Quellen:

– Elena Amador-French, Koordinatorin für Wissenschaftsoperationen; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Ryan Anderson, Planetengeologe; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Planetengeologin; Zentrum für Erd- und Planetenstudien, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, D.C

– Michael Battalio, Planetarer Klimatologe; Yale Universität; New Haven, CT

– Keri Bean, stellvertretende Teamleiterin bei Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Kristen Bennett, Planetengeologin; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Planetengeologe; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Brittney Cooper, Atmosphärenforscherin; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Planetengeologe; Universität von Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Planetengeologin; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Planetengeologe; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Scott Guzewich, Atmosphärenwissenschaftler; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Planetengeologin; Universität von Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Planetengeologe; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover-Planer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Alex Innanen, Atmosphärenwissenschaftler; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Michelle Minitti, Planetengeologin; Rahmen; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems; San Diego, Kalifornien

– Claire Newman, Atmosphärenforscherin, Aeolis Research; Pasadena, Kalifornien

– Catherine O'Connell-Cooper, Planetengeologin; Universität New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, Planetengeologin; Western Washington University; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Planetengeologe; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Planetengeologin; Die Offene Universität; Milton Keynes, Großbritannien

– Ashley Stroupe, Mission Operations Engineer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Dawn Sumner, Planetengeologin; University of California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Lucy Thompson, Planetengeologin; Universität New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Scott VanBommel, Planetenwissenschaftler; Washington University; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL-Projektwissenschaftler; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Roger Wiens, Geochemiker; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Planetengeologin; Zentrum für Erd- und Planetenstudien, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, D.C

– Alivia Eng, Doktorandin; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Operations Systems Engineer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Emma Harris, Doktorandin; Naturkundemuseum; London, Vereinigtes Königreich

– Conor Hayes, Doktorand; York University; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, Doktorandin; Washington University; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, OPGS-Aufgabenleiterin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Amelie Roberts, Planetengeologin; Führendes College; London, Vereinigtes Königreich

Quellen:

– Elena Amador-French, Koordinatorin für Wissenschaftsoperationen; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Ryan Anderson, Planetengeologe; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Planetengeologin; Zentrum für Erd- und Planetenstudien, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, D.C

– Michael Battalio, Planetarer Klimatologe; Yale Universität; New Haven, CT

– Keri Bean, stellvertretende Teamleiterin bei Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Kristen Bennett, Planetengeologin; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Planetengeologe; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Brittney Cooper, Atmosphärenforscherin; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, Planetengeologe; Universität von Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Planetengeologin; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Planetengeologe; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Scott Guzewich, Atmosphärenwissenschaftler; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Planetengeologin; Universität von Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Planetengeologe; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover-Planer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Alex Innanen, Atmosphärenwissenschaftler; York University; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Michelle Minitti, Planetengeologin; Rahmen; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems; San Diego, Kalifornien

– Claire Newman, Atmosphärenforscherin, Aeolis Research; Pasadena, Kalifornien

– Catherine O'Connell-Cooper, Planetengeologin; Universität New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, Planetengeologin; Western Washington University; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Planetengeologe; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Planetengeologin; Die Offene Universität; Milton Keynes, Großbritannien

– Ashley Stroupe, Mission Operations Engineer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Dawn Sumner, Planetengeologin; University of California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Planetengeologin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Lucy Thompson, Planetengeologin; Universität New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Scott VanBommel, Planetenwissenschaftler; Washington University; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL-Projektwissenschaftler; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Roger Wiens, Geochemiker; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Planetengeologin; Zentrum für Erd- und Planetenstudien, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, D.C

– Alivia Eng, Doktorandin; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Operations Systems Engineer; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Emma Harris, Doktorandin; Naturkundemuseum; London, Vereinigtes Königreich

– Conor Hayes, Doktorand; York University; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, Doktorandin; Washington University; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, OPGS-Aufgabenleiterin; NASA/JPL; Pasadena, Kalifornien

– Amelie Roberts, Planetengeologin; Führendes College; London, Vereinigtes Königreich