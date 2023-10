Reversible Festphasen-Immobilisierungskügelchen für den Hochdurchsatz-Sequenzierungsbibliotheksaufbau

Eine kürzlich in Zoonoses veröffentlichte Studie hat die Verwendung von SPRI-Kügelchen (Solid-Phase Reversible Immobilization) zur Nukleinsäurerückgewinnung beim Aufbau von Hochdurchsatz-Sequenzierungsbibliotheken untersucht. Die Forscher untersuchten die Auswirkungen des SPRI-Bead-Verhältnisses, der Inkubationszeit und der Elutionszeit auf die Gewinnung von Nukleinsäuren während der Konstruktion von 16S-rDNA-Sequenzierungsbibliotheken voller Länge.

In der Studie wurden die Auswirkungen verschiedener SPRI-Kügelchenverhältnisse, Inkubationszeiten und Elutionszeiten für drei verschiedene anfängliche Probenmengen verglichen. Um die optimale Kombination dieser Faktoren zu ermitteln, wurde ein orthogonales Experiment durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Inkubationszeit den größten Einfluss auf die Wiederfindungsrate für die anfänglichen Probenmengen von 1,500 ng und 3,000 ng hatte. Die Verwendung von 0.8× SPRI-Kügelchen, 15 Minuten Inkubation und 10 Minuten Elution führten zur höchsten Wiederfindungsrate.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Inkubationszeit die Wiederherstellungsrate beim Aufbau einer 16S-rDNA-Sequenzierungsbibliothek voller Länge erheblich beeinflusst. SPRI-Perlen bieten eine praktikable Methode zur Gewinnung von 16S-rDNA-Amplifikaten voller Länge.

Diese Forschung liefert wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung der Verwendung von SPRI-Kügelchen für den Aufbau von Sequenzierungsbibliotheken mit hohem Durchsatz. Die Erkenntnisse können zur Entwicklung effizienterer und genauerer Sequenzierungstechniken beitragen.

Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie im Artikel mit dem Titel „Optimizing the Use of Solid-Phase Reversible Immobilization Beads for High-Throughput Full-Length 16S rDNA Sequencing Library Construction“, veröffentlicht in Zoonoses.

Quelle: Zoonosen (2023). DOI: 10.15212/ZOONOSES-2023-0007