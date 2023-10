Weltraumwetterereignisse stören den Vogelzug, wie eine Studie zeigt

By

Eine aktuelle Studie hat Aufschluss über die Auswirkungen von Weltraumwetterereignissen auf die Migrationsmuster von Vögeln gegeben. So wie Menschen zunehmend auf Navigations-Apps angewiesen sind, sind Vögel bei der Navigation während ihrer langen Migrationszyklen nachweislich auf ihren geomagnetischen Sinn angewiesen. Störungen im Erdmagnetfeld, die durch Sonnenausbrüche und andere Weltraumstörungen verursacht werden, stellen diese Zugvögel jedoch vor große Herausforderungen.

Im Gegensatz zu Menschen können Vögel und andere Organismen wie Meeresschildkröten und Forellen das Erdmagnetfeld erkennen und darauf reagieren. Diese Fähigkeit ist für ihre Fernwanderungen von entscheidender Bedeutung. Ohne einen zuverlässigen Kompass navigieren Vögel mithilfe ihres geomagnetischen Sinns. Bei Weltraumwetterereignissen haben Vögel jedoch aufgrund der Störung der natürlichen Magnetfelder der Erde keinen zuverlässigen Wegweiser mehr.

Von Doppler-Wetterradarstationen und Magnetometern gesammelte Daten haben gezeigt, dass während dieser Weltraumwetterereignisse im Frühjahr und Herbst 9–17 % weniger Vögel ziehen. Für nachtaktive Vögel sind die Herausforderungen größer, da sie bei schlechter Sicht, etwa bei bewölktem Wetter, mit ihrem unzuverlässigen Kompass navigieren müssen.

Die Studie ergab, dass starke geomagnetische Störungen nicht nur die Zahl der Zugvögel verringern, sondern auch dazu führen, dass sie ziellos mit dem Wind treiben. Vögel, die während starker Sonnenstürme im Herbst über die Great Plains der USA ziehen, unternehmen weniger Anstrengungen, um den Seitenwind zu bekämpfen, und verirren sich oft.

Da sich die Sonne dem Höhepunkt ihres 11-jährigen Sonnenaktivitätszyklus nähert und bereits eine erhöhte Aktivität zeigt, verdeutlicht die Studie die möglichen Folgen für den Vogelzug. Sonnenstürme können die Satelliten, Radios und Stromnetze der Erde überlasten und zu Störungen führen, die für viele Vogelarten tödlich sein können.

Diese Forschung betont, wie wichtig es ist, die Auswirkungen von Weltraumwetterereignissen auf verschiedene Lebensformen zu verstehen und abzumildern. Durch die Untersuchung der Auswirkungen auf den Vogelzug können Wissenschaftler Einblicke in die umfassenderen Auswirkungen von Störungen des Weltraumwetters auf Ökosysteme gewinnen.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences