Ein schrecklicher Sonnensturm trifft die Erde und verursacht schwere Auswirkungen

In den letzten 24 Stunden hat die Erde einen der schrecklichsten Sonnenstürme seit März 2023 erlebt. Dieser Sonnensturm wurde durch einen koronalen Massenauswurf (CME) ausgelöst, der am 18. September auf die Einschlagszone der Erde gerichtet war. Es gab Spekulationen darüber, ob dies der Fall sein könnte ob es den Planeten treffen würde oder nicht, aber es traf nicht nur die Erde, sondern traf auch einen Tag früher als erwartet ein. Die Auswirkungen dieses Sonnensturms waren schwerwiegend.

Laut einem Bericht von SpaceWeather.com ist das Erdmagnetfeld immer noch von dem schnellen CME-Einschlag vom 19. September geprägt. Dies führte zu einem starken geomagnetischen Sturm der G3-Klasse, der dazu führte, dass von Frankreich bis zur Westküste von Frankreich Polarlichter sichtbar waren die USA. Der Sturm erreichte seinen Höhepunkt, und selbst in Regionen mittlerer Breite wurden rote Polarlichter beobachtet.

Diese Sonnenstürme können verheerende Auswirkungen haben. Im März verzögerte ein Sonnensturm der G3-Klasse den Start einer SpaceX-Rakete und führte zur Schließung von Bohrinseln in Kanada aufgrund erhöhter statischer Elektrizität. Sie können Satelliten beschädigen, Kommunikationsnetzwerke, einschließlich Mobiltelefone und das Internet, stören und eine Bedrohung für bodengestützte Elektronik und Stromnetze darstellen.

Die Schwere dieses jüngsten Sturms war so groß, dass sogar in Frankreich, einer Region viel weiter südlich als üblich, Polarlichter beobachtet wurden. Typischerweise sind Polarlichter bis nach Oregon und Nebraska in den USA sichtbar.

Um solche Stürme zu überwachen und vorherzusagen, spielt der Satellit GOES-16, Teil der Serie Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), eine entscheidende Rolle. Es wurde 2016 gestartet und liefert kontinuierliche Bilder und atmosphärische Messungen der westlichen Hemisphäre der Erde, einschließlich der Erkennung von Blitzen. Es dient als wichtiges Werkzeug für die Wettervorhersage, Klimaüberwachung und Weltraumwettervorhersage.

Diese jüngsten Sonnenstürme erinnern uns an die mächtigen Kräfte, die in unserem Sonnensystem wirken, und an die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und Vorbereitung auf ihre möglichen Auswirkungen.

Definitionen:

– Koronaler Massenauswurf (CME): Ein massiver Ausbruch von Sonnenwind und Magnetfeldern, der von der Sonnenkorona freigesetzt wird.

– Geomagnetischer Sturm der Klasse G3: Ein starker geomagnetischer Sturm mit einer Skala von G1 (geringfügig) bis G5 (extrem).

– Geostationäre operative Umweltsatelliten (GOES): Von der NASA und der NOAA betriebene Satelliten, die eine kontinuierliche Überwachung des Wetters und der Umwelt auf der Erde ermöglichen.

