Der Selbstwert und die Selbstbestimmung von Frauen wurden bei der Preisverleihung hervorgehoben

Laut Nigar Shaji, Projektleiter der Solarmission Aditya L1 bei der Indian Space Research Organization (ISRO), müssen Frauen ihren Selbstwert erkennen und gesellschaftliche Konditionierungen überwinden, die ihr Wachstum einschränken. Bei der Veranstaltung „Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share“ in Tiruchi lobte Shaji weibliche Leistungsträger und betonte, wie wichtig es sei, dass Frauen sich selbst stärken.

Die vom Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP) organisierte Veranstaltung war Teil eines Projekts zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen bei Klimaprojekten, das vom von der Europäischen Union unterstützten Gender Enabling Network of Innovation finanziert wurde Unternehmertum (GENIE).

Shaji besprach den Fortschritt der Aditya L1-Mission, die im Januar 1 mit der Umlaufbahn zum Lagrange-Punkt L2024 beginnen soll. Lagrange-Punkte sind Positionen im Weltraum, an denen Objekte stabil bleiben. Shajis Rede betonte die Notwendigkeit für Frauen, gebildet und finanziell unabhängig zu sein und ihre Kinder so zu erziehen, dass sie jeden respektieren, unabhängig vom Geschlecht.

Sie betonte auch die Bedeutung der Einführung umweltfreundlicher Technologien und den Beitrag von Unternehmern in Klimaschutzvorhaben zum Umweltschutz. Shaji erklärte, dass es zwar Herausforderungen, aber auch Chancen für Veränderungen geben werde.

Shaji hob die Teamleistung hinter dem Erfolg von ISRO hervor und brachte das Engagement der Organisation für die Stärkung und Verbesserung des Lebens von Einzelpersonen zum Ausdruck. Die Veranstaltung endete mit der Verleihung von Preisen an 30 Geschäftsfrauen aus ganz Tamil Nadu, mit denen ihre Leistungen gewürdigt wurden.

Ergänzend zur Preisverleihung fand im Rahmen des Programms ein Orientierungskurs zum Thema digitales Marketing für Unternehmerinnen statt.

Insgesamt diente die Veranstaltung als Plattform, um die Leistungen von Frauen zu feiern und sie gleichzeitig zu inspirieren und zu ermutigen, ihr Selbstwertgefühl anzunehmen und nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung zu streben.

