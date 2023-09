Indiens Solarmission Aditya L1 beginnt mit der Untersuchung von Sonnenwindpartikeln aus dem Weltraum

By

Laut dem leitenden Astrophysiker Dr. Dibyendu Chakrabarty hat Indiens Sonnenmission Aditya L1 erfolgreich mit der Untersuchung energiereicher Teilchen im Sonnenwind aus dem Weltraum begonnen. Der Sonnenwind ist der kontinuierliche Strom geladener Teilchen von der Sonne, der das Sonnensystem durchdringt. Diese Studie wird mit dem Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) durchgeführt, einem Teil der Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX)-Nutzlast.

STEPS, entwickelt vom Physical Research Laboratory (PRL) mit Unterstützung des Space Application Centre (SAC) in Ahmedabad, funktioniert seit dem 10. September im Erdmagnetfeld. Während seiner Reise zum Lagrange-Punkt 1, die etwa vier Monate dauern wird , STEPS wird Daten über energiereiche Teilchen im Sonnenwind sammeln. Diese Daten werden dazu beitragen, den Zustand und die Leistung von Weltraumressourcen aufrechtzuerhalten.

Das Hauptziel von STEPS besteht darin, die Umgebung energiereicher Teilchen von der Position des Raumfahrzeugs am Punkt L1 aus zu untersuchen. Die Langzeitdaten von STEPS werden auch das Verständnis von Veränderungen des Weltraumwetters verbessern. Mit sechs Sensoren, die in verschiedene Richtungen beobachten, misst STEPS suprathermische und energiereiche Ionen. Die gesammelten Daten unterstützen Wissenschaftler bei der Analyse des Partikelverhaltens rund um die Erde, insbesondere in Gegenwart ihres Magnetfelds.

Indiens Aditya-L1-Mission, die am 2. September von der Indian Space Research Organization (ISRO) gestartet wurde, steuert auf den ersten Lagrange-Punkt zu, der etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Lagrange-Punkte, entdeckt vom Mathematiker Joseph Louis Lagrange, sind Orte, an denen sich die Gravitationskräfte zwischen zwei Objekten gegenseitig ausgleichen und es Raumfahrzeugen ermöglichen, in einer stabilen Position zu bleiben.

