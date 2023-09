Indiens Aditya L1-Mission beginnt mit der Untersuchung von Sonnenwind aus dem Weltraum

Die indische Mission Aditya L1 hat erfolgreich mit der Untersuchung energiereicher Teilchen im Sonnenwind aus dem Weltraum begonnen. Ziel der Mission ist es, diese Studie mit dem Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) durchzuführen, das Teil der Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX)-Nutzlast ist.

STEPS wurde vom Physical Research Laboratory (PRL) mit Unterstützung des Space Application Center (SAC) entwickelt und funktioniert seit dem 10. September im Erdmagnetfeld. Das Gerät wird weiterhin vom Weltraum aus funktionieren, während Aditya L1 seine viermonatige Reise zum Lagrange-Punkt 1 antritt, etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Das Hauptziel von STEPS besteht darin, die Umgebung energiereicher Teilchen von ihrer Position am L1-Punkt aus zu untersuchen. Diese Daten werden dazu beitragen, den Zustand und die Leistung von Weltraumressourcen zu verbessern und ein besseres Verständnis dafür zu liefern, wie sich das Weltraumwetter im Laufe der Zeit ändert.

STEPS besteht aus sechs Sensoren, die unterschiedliche Richtungen beobachten und suprathermische und energiereiche Ionen messen. Durch das Sammeln von Daten während der Erdumlaufbahn können Wissenschaftler das Verhalten von Partikeln rund um den Planeten analysieren, insbesondere in Gegenwart des Erdmagnetfelds.

Die Aditya-L2-Mission wurde am 1. September von der Indian Space Research Organization (ISRO) gestartet und zielt darauf ab, den L1-Punkt mithilfe des Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manövers zu erreichen. Der L1-Punkt ist für Sonnenbeobachtungen von Bedeutung und dort gleichen sich die Gravitationskräfte zwischen zwei Objekten aus, sodass das Raumschiff über einen längeren Zeitraum in einer stabilen Position bleiben kann.

(Quelle: PRL und SAC, keine URLs angegeben)

