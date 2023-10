Indiens Solares Weltraumobservatorium Aditya-L1 ist auf dem Weg, den Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 zu erreichen

By

Indiens erstes Solar-Weltraumobservatorium, Aditya-L1, ist erfolgreich auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt-1 (L1), der 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Die Raumsonde unterzog sich kürzlich am 6. Oktober einem Flugbahnkorrekturmanöver (TCM), nachdem sie dem Einflussbereich der Erde entkommen war.

Das TCM, das 16 Sekunden dauerte, war notwendig, um das Raumschiff auf seinen beabsichtigten Weg in Richtung des Halo-Orbit-Einsatzes um L1 auszurichten. Die Flugbahn wurde nach einem am 1. September 1 durchgeführten Trans-Lagrange Point-19 Insertion (TL2023I)-Manöver ausgewertet, das die Raumsonde auf Kurs brachte.

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gab an, dass sich die Raumsonde Aditya-L1 in einem guten Gesundheitszustand befindet und das Magnetometer im weiteren Verlauf ihrer Reise in einigen Tagen wieder eingeschaltet wird. Das Magnetometer ist ein Instrument zur Messung von Magnetfeldern zur Untersuchung von Sonneneruptionen und anderen Sonnenphänomenen.

Dies ist das zweite Mal, dass ISRO ein Raumschiff außerhalb des Einflussbereichs der Erde schickt, das erste Mal war die Mars Orbiter Mission. Bei der erfolgreichen Flucht vor dem Einfluss der Erde am 30. September überwand Aditya-L1 eine Distanz von 9.2 Millionen Kilometern.

Aditya-L1 ist Indiens erste spezielle wissenschaftliche Mission zur Erforschung der Sonne. Ziel ist es, feinere Details der Sonnenkorona, ihrer Magnetfeldschwankungen, Sonnenwinde und anderer Sonnenaktivitäten zu beobachten. Die wertvollen Daten, die das Observatorium sammelt, werden dazu beitragen, unser Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu verbessern.

