Sonnen- und Mondfinsternisse sind Himmelsereignisse, die auftreten, wenn Sonne, Mond und Erde auf eine bestimmte Weise ausgerichtet sind. Diese Ereignisse bieten einen einzigartigen und faszinierenden Blick auf den Kosmos und faszinieren die Menschen seit Jahrhunderten.

Eine Sonnenfinsternis findet statt, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und dabei einen Schatten auf die Erde wirft, der das Sonnenlicht teilweise oder vollständig blockiert. Dieses faszinierende Phänomen kann am 14. Oktober 2023 in Indien beobachtet werden. Die Sonnenfinsternis findet zwischen 11:29 und 11:34 Uhr Ortszeit statt.

Andererseits kommt es zu einer Mondfinsternis, wenn Sonne, Erde und Mond sich ausrichten und der Mond in den Schatten der Erde tritt. Bei einer totalen Mondfinsternis ist der Mond vollständig vom dunkelsten Teil des Schattens der Erde, dem Kernschatten, umgeben. Dadurch erhält der Mond einen rötlichen Farbton. Die bevorstehende Mondfinsternis wird am 28. Oktober 2023 stattfinden und in Indien sowie in anderen Teilen der Welt wie Amerika, Westeuropa und Westafrika sichtbar sein.

Die Mondfinsternis ist etwa 15 Minuten lang sichtbar und kann mit bloßem Auge beobachtet werden. Die maximale Sonnenfinsternis wird am 1. Oktober 45 um 29:2023 Uhr stattfinden.

Finsternisphänomene sind beeindruckende Ereignisse, die uns die Möglichkeit bieten, die Wunder des Universums zu bestaunen. Sie bieten Wissenschaftlern auch wertvolle Möglichkeiten, unsere himmlischen Nachbarn zu untersuchen und Daten über sie zu sammeln.

Quellen: NASA

Definitionen: Sonnenfinsternis – ein Ereignis, bei dem der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und dabei einen Schatten auf die Erde wirft.

Mondfinsternis – ein Ereignis, bei dem der Mond in den Schatten der Erde wandert und ihn dadurch rötlich erscheinen lässt.