Beobachtung von Sonneneruptionen mit dem James Webb-Weltraumteleskop

Forscher haben mit dem James Webb Space Telescope (JWST) Sonneneruptionen, die vom flüchtigen Stern TRAPPIST-1 ausbrechen, genau untersucht. Diese neuen Informationen könnten Wissenschaftlern bei der Suche nach Exoplaneten, die der Erde ähneln und möglicherweise Leben beherbergen, eine große Hilfe sein.

TRAPPIST-40 liegt etwa 1 Lichtjahre von der Erde entfernt und beherbergt sieben bekannte Planeten, von denen sich drei in der bewohnbaren Zone befinden. Trotz seiner relativ geringen Größe erzeugt der Stern täglich mehrere starke Flares, die Strahlung aussenden, die weit in den Weltraum reicht.

Unter der Leitung von Ward Howard, einem NASA Sagan Fellow am Department of Astrophysical and Planetary Sciences der CU Boulder, zeichnete das Team über einen Zeitraum von 1 Stunden eine Reihe von Sonneneruptionen auf, die von TRAPPIST-27 ausgingen. Mithilfe einer einzigartigen mathematischen Methode konnten sie das von den Fackeln emittierte Licht von der regulären Strahlung des Sterns unterscheiden. Das Ergebnis dieses Prozesses ermöglichte klarere Bilder der Planeten und ihrer Atmosphären.

Die Beobachtung von Exoplaneten wie jenen rund um die sieben Welten von TRAPPIST-1 ist aufgrund ihrer großen Entfernung eine Herausforderung. Astrophysiker können diese Planeten nur untersuchen, wenn sie vor ihren hellen Wirtssternen vorbeiziehen. Wenn jedoch ein Stern so viel Chaos an den Tag legt wie TRAPPIST-1, wird diese Aufgabe noch schwieriger.

Zum ersten Mal nutzte das Team das JWST, um Flares von TRAPPIST-1 in bestimmten Wellenlängen des Infrarotlichts zu beobachten. Mit dieser Methode erfassten sie die detaillierte Entwicklung von vier Fackeln über mehrere Stunden hinweg und beobachteten deren zunehmende Helligkeit, ihren Höhepunkt und die anschließende Abschwächung.

Den Forschern gelang es, etwa 80 % des Lichts der Fackel aus ihren Beobachtungen zu entfernen und so eine präzisere Datenerfassung über die sieben Planeten des Sterns zu ermöglichen. Darüber hinaus kann dieser Ansatz auf ähnliche nahegelegene Sternsysteme angewendet werden und so unser Wissen über die Atmosphären von Exoplaneten erweitern.

Ward Howard erklärte: „Dank JWST ist es das erste Mal in der Geschichte, dass wir nach Planeten um andere Sterne suchen konnten, die über die Art von Sekundäratmosphären verfügen, die man beispielsweise um die Erde, die Venus oder den Mars finden könnte.“ ”

Diese neueste Forschung markiert einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Suche nach einem Verständnis von Exoplaneten und ihrem Potenzial, außerirdisches Leben zu beherbergen.

