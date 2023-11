Sonnenaktivität löst Spekulationen über einen kleineren Sonnensturm aus

By

In den letzten 24 Stunden kam es auf der Erde zu einer Reihe von Sonneneruptionen und Funkausfällen, während sich die Sonne dem Höhepunkt ihres Sonnenzyklus näherte. Diese Ereignisse haben Spekulationen über das mögliche Auftreten eines kleinen Sonnensturms ausgelöst, der morgen, am 4. November, stattfinden könnte.

Anfang dieser Woche brachen auf der unserem Planeten zugewandten Seite der Sonne zwei Sonneneruptionen der M-Klasse aus. Diese Fackeln emittierten extreme ultraviolette Strahlung, die zu Ausfällen im Kurzwellenradio führte und die Kommunikation in Teilen Amerikas und Afrikas beeinträchtigte.

Darüber hinaus deuten Berichte von SpaceWeather.com darauf hin, dass morgen voraussichtlich zwei koronale Massenauswürfe (CMEs) die Erde treffen werden. Während beide CMEs einzeln als unbedeutend gelten, könnten ihre kombinierten Auswirkungen einen geringfügigen geomagnetischen Sturm der G1-Klasse auslösen und möglicherweise etwas bilden, das als „Kannibalen-CME“ bekannt ist.

Obwohl dieser erwartete Sonnensturm voraussichtlich von geringem Ausmaß sein wird, kann er dennoch zu Störungen wie Polarlichterscheinungen und Unterbrechungen der Radiowellen führen. Dies könnte die Kommunikation von Seeleuten, Fliegern, Drohnenpiloten und Amateurfunkern beeinträchtigen.

Die kürzlich auf der Erde beobachteten Funkausfälle wurden auf einzelne Sonneneruptionen zurückgeführt. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Ausbrüche CME-Wellen ausgelöst haben. Wissenschaftler beobachten die Situation genau und es wird erwartet, dass bald weitere Informationen verfügbar werden.

Das Verständnis der Sonnenaktivität und ihrer Auswirkungen auf die Erde ist ein entscheidender Forschungsbereich. Um wichtige Daten zu sammeln, beobachtet das NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) seit 2010 die Sonne. Ausgestattet mit dem Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), dem Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) und der Atmospheric Imaging Assembly (AIA) Das SDO liefert wertvolle Einblicke in die solare Chromosphäre, Korona und das Magnetfeld.

Während wir uns auf die möglichen Auswirkungen des bevorstehenden kleinen Sonnensturms vorbereiten, betonen Experten, wie wichtig es ist, informiert zu bleiben und alle Anweisungen der zuständigen Behörden zu befolgen, um die Sicherheit von Einzelpersonen und den reibungslosen Betrieb verschiedener Branchen zu gewährleisten.

FAQ

1. Was ist ein Sonnensturm?

Unter einem Sonnensturm versteht man eine Störung im Magnetfeld der Sonne, die große Energiemengen in den Weltraum freisetzt. Wenn diese Energie die Erde erreicht, kann sie Störungen im Magnetfeld unseres Planeten verursachen, was zu verschiedenen Effekten wie Polarlichtern und Störungen in Kommunikationssystemen führen kann.

2. Was sind koronale Massenauswürfe (CMEs)?

Koronale Massenauswürfe sind massive Eruptionen von Plasma und Magnetfeldern aus der Korona der Sonne, der äußeren Atmosphäre. Diese Auswürfe können durch den Weltraum wandern und, wenn sie sich mit dem Erdmagnetfeld überschneiden, geomagnetische Stürme verursachen und Satelliten, Stromnetze und Kommunikationssysteme stören.

3. Wie trägt das NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) zur Solarforschung bei?

Das NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) ist eine Raumsonde, die die Sonne beobachtet, um Daten über die Sonnenaktivität zu sammeln. Seine Instrumente, wie der Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), das Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) und die Atmospheric Imaging Assembly (AIA), helfen Wissenschaftlern, Phänomene auf der Sonnenoberfläche zu verstehen, Sonneneruptionen und -eruptionen zu überwachen und die Sonne zu untersuchen Auswirkungen auf das Erdklima und das Weltraumwetter.