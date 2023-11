Die rätselhafte Transparenz der Saturnringe wird durch Sonnenfinsternisse enthüllt

Saturn mit seinen faszinierenden Ringen hat sowohl Wissenschaftler als auch Weltraumbegeisterte fasziniert. Im Jahr 1997 startete die Raumsonde Cassini eine bemerkenswerte siebenjährige Mission zum Saturn mit dem Ziel, eine umfassende Untersuchung des Planeten, seiner Monde und natürlich seiner berühmten Ringe durchzuführen. Bevor seine Mission 2017 endete, sammelte Cassini einen Schatz an Daten, indem er zwischen Saturn und seinen Ringen flog. Nun haben Planetenforscher diese Daten genutzt, um eine unkonventionelle Methode zur Messung der optischen Tiefe der Saturnringe durch Sonnenfinsternisse zu entdecken.

Um das Konzept der optischen Tiefe zu verstehen, ist es wichtig, die Distanz zu erfassen, die Licht durch eine Substanz zurücklegen kann, bevor es gestreut oder absorbiert wird. Die optische Tiefe hängt eng mit der Transparenz eines Objekts zusammen. Der Doktorand George Xystouris von der University of Lancaster erkannte, dass es einen Zusammenhang zwischen den von Cassini beobachteten „Sonnenfinsternis“-Ereignissen geben könnte, als sich die Raumsonde in den Schatten hinter Saturn oder seinen Ringen bewegte. Sollte sich dies als wahr erweisen, wäre die Transparenz der Saturnringe in den von Cassini gesammelten Daten deutlich zu erkennen.

Die Langmuir-Sonde, ein Instrument an Bord von Cassini, wurde in erster Linie zur Messung von kaltem Plasma in der Magnetosphäre des Saturn entwickelt. Als die Sonde jedoch Sonnenlicht ausgesetzt wurde, löste sie einen Prozess aus, der als photoelektrischer Effekt bekannt ist und bei dem das Material der Sonde aufgrund der von den Strahlen bereitgestellten Energie Elektronen freisetzte. Dies bedeutete, dass die Sonde nicht nur Elektronen aus der Magnetosphäre erfasste, sondern auch solche, die durch den Aufprall der Sonne auf ihren Metallkörper erzeugt wurden.

Als sich Cassini in den Schatten des Saturn und seiner Ringe hinein und wieder heraus bewegte, zeichnete die Langmuir-Sonde erhebliche Schwankungen in der Intensität der Elektronendaten auf. Xystouris erkannte, dass diese Schwankungen mit der Menge an Sonnenlicht zusammenhängen, die durch jeden einzelnen Ring fällt. Mithilfe der Eigenschaften des Sondenmaterials und der Intensität des Sonnenlichts in der Nähe des Saturn konnten Xystouris und sein Team die optische Tiefe der Saturnringe rückwärts berechnen.

Die im September in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie ergab, dass sich die Hauptringe des Saturn zwar etwa 140,000 Kilometer vom Planeten entfernt erstrecken, ihre maximale Dicke jedoch nur einen Kilometer beträgt. Darüber hinaus werden sich diese ikonischen Ringe bis 2025 wieder in Richtung Erde neigen und für einen kurzen Zeitraum von einigen Monaten aus unserer Sicht verschwinden, bevor sie Sterngucker erneut erfreuen.

FAQ:

F: Wie hat Cassini die optische Tiefe der Saturnringe gemessen?

A: Cassini hat die optische Tiefe der Saturnringe indirekt gemessen, indem es die während seiner Reise beobachteten Sonnenfinsternisse analysierte.

F: Wie groß ist die optische Tiefe einer Substanz?

A: Die optische Tiefe bezieht sich darauf, wie weit Licht durch eine Substanz wandern kann, bevor es gestreut oder absorbiert wird, sowie auf den Grad der Transparenz des Objekts.

F: Was ist die Langmuir-Sonde?

A: Die Langmuir-Sonde ist ein Instrument an Bord von Cassini, das zur Messung von kaltem Plasma in der Magnetosphäre des Saturn entwickelt wurde.

F: Was hat die Studie über die Dicke der Saturnringe ergeben?

A: Die Studie ergab, dass sich die Hauptringe des Saturn zwar 140,000 Kilometer vom Planeten entfernt erstrecken, ihre maximale Dicke jedoch nur einen Kilometer beträgt.

F: Werden die Saturnringe aus dem Blickfeld verschwinden?

A: Die Saturnringe werden um das Jahr 2025 herum vorübergehend aus dem Blickfeld der Erde verschwinden, wenn sie sich in der nächsten Phase der Saturnumlaufbahn wieder auf uns zubewegen, aber sie werden innerhalb weniger Monate zurückkehren.