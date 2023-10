Sonnenfinsternis wird am 14. Oktober über Nordamerika hinwegfegen

By

Am Samstag, den 14. Oktober, wird Nordamerika mit einer Sonnenfinsternis beschenkt. Die Sonnenfinsternis wird über dem Pazifischen Ozean westlich von Vancouver Island beginnen und dann nach Südosten verlaufen, in Oregon landen und sieben weitere US-Bundesstaaten durchqueren, bevor sie nach Mexiko und Südamerika weiterzieht. Während die Auswirkungen der Sonnenfinsternis nördlich des 49. Breitengrades in Kanada sichtbar sein werden, handelt es sich um eine ringförmige Sonnenfinsternis und nicht um eine totale Sonnenfinsternis.

Das visuelle Erlebnis der Sonnenfinsternis wird in ganz Kanada unterschiedlich sein. Vancouver und die Okanagan-Region in British Columbia werden etwa 80 % der Sonnenfinsternis erleben, während Calgary etwa 70 %, Regina 60 %, Winnipeg 50 %, Toronto 30 %, Montreal 20 % und die Atlantikprovinzen nur 10 % erleben werden. Der Unterschied zwischen einer ringförmigen Sonnenfinsternis und einer totalen Sonnenfinsternis besteht darin, dass der Mond während einer ringförmigen Sonnenfinsternis die Sonne nicht vollständig verdeckt, wodurch für Betrachter entlang des dunkelsten Teils der Sonnenfinsternis ein hypnotisierender „Feuerring“-Effekt um den Mond entsteht.

Am besten lässt sich die ringförmige Sonnenfinsternis entlang der 125 Meilen breiten Ringbahn beobachten. Die Küstengemeinde Florence, Oregon, die mitten auf dem Weg der Sonnenfinsternis liegt, verzeichnet bereits einen Anstieg der Hotelbuchungen. Es ist wichtig zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonne während der Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz zu schweren Augenverletzungen führen kann. Experten raten daher zur Verwendung eines speziellen Augenschutzes bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis.

Quellen: Global News