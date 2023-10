Seltene „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis am Samstag: Was Sie wissen müssen

Millionen von Amerikanern werden an diesem Samstag die Gelegenheit haben, Zeuge eines seltenen astronomischen Ereignisses zu werden: einer ringförmigen Sonnenfinsternis, einem „Ring aus Feuer“. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert, kleiner als die Sonne erscheint und einen ringähnlichen Effekt erzeugt.

Nach Angaben der NASA wird die Sonnenfinsternis in mehreren Bundesstaaten der USA sichtbar sein, darunter Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas. Teile von Kalifornien, Idaho, Colorado und Arizona werden ebenfalls Gelegenheit haben, es zu sehen. Darüber hinaus wird die Sonnenfinsternis in Mittelamerika, einschließlich Mexiko, Belize, Honduras und Panama, sowie in Kolumbien sichtbar sein, bevor sie vor der Küste von Natal, Brasilien, endet.

Die Sonnenfinsternis beginnt um etwa 9:13 Uhr PDT in Oregon und endet in Texas um etwa 12:03 Uhr CDT, sofern das Wetter es zulässt. Die NASA wird die Veranstaltung live übertragen und Gespräche mit Wissenschaftlern sowie Ansichten von Teleskopen im ganzen Land zeigen. Zuschauer können den Livestream auf dem YouTube-Kanal der NASA oder oben auf der speziellen Webseite ansehen.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, eine Sonnenfinsternisbrille oder ein speziell für diesen Zweck entwickeltes Beobachtungsgerät zu verwenden. Diese Schutzbrillen filtern schädliche Sonnenstrahlen und ermöglichen es den Zuschauern, das himmlische Spektakel ohne Gefahr einer Augenschädigung zu erleben.

Es ist erwähnenswert, dass sich die ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag von einer totalen Sonnenfinsternis unterscheidet, wobei letztere voraussichtlich im April stattfinden wird. Für viele Amerikaner wird dies für mehrere Jahre die letzte Gelegenheit sein, Zeuge eines „Ring of Fire“ zu werden.

