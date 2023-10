Die ringförmige Sonnenfinsternis 2023: Wie man dieses himmlische Phänomen sicher beobachten kann

Die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 ist ein Ereignis, das Himmelsbeobachter in den gesamten Vereinigten Staaten mit Spannung erwarten. Um eine sichere Beobachtung dieses Himmelsphänomens zu gewährleisten, empfehlen Experten die Verwendung einer speziellen Sonnenfinsternisbrille. Diese Brillen wurden speziell entwickelt, um die schädlichen Sonnenstrahlen abzublocken, im Gegensatz zu herkömmlichen Sonnenbrillen, die Ihre Augen bei einer Sonnenfinsternis nicht ausreichend schützen.

Preiswerte Versionen von Eclipse-Brillen bestehen aus Papier und einer Folie oder einem Polymer, die einen wirksamen Sonnenschutz bieten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Brille der internationalen Norm ISO 12312-2 zum Betrachten der Sonne entspricht. Darüber hinaus sind tragbare Solarbetrachter eine alternative Möglichkeit, die Sonnenfinsternis sicher zu beobachten. Es ist wichtig, nichts über die Sonnenfinsternis-Brille zu stülpen oder damit durch ein Telefon oder eine Kamera zu schauen, da dies die Sonnenstrahlen bündeln und ein größeres Risiko für Ihre Augen darstellen kann.

Bei früheren Sonnenfinsternissen kam es auf dem Markt zu gefälschten Sonnenfinsternis-Brillen. Daher ist es ratsam, diese bei geprüften Herstellern, Verkäufern oder Einzelhandelsgeschäften zu kaufen, die von der American Astronomical Association empfohlen werden. Es ist erwähnenswert, dass die NASA keine bestimmten Produkte befürwortet oder genehmigt.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerring“ genannt, tritt auf, wenn sich der Mond an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes befindet, wodurch er kleiner erscheint. Während des Höhepunkts der Sonnenfinsternis umgibt daher ein heller Sonnenkreis den Mond, ohne ihn vollständig zu verdecken. Während die Sonnenfinsternis zumindest teilweise von allen unteren 48 Bundesstaaten aus sichtbar sein wird, liegen die besten Orte, um dieses Phänomen zu beobachten, in den westlichen Regionen des Landes, einschließlich Oregon, Nordkalifornien, Nevada, Utah, Nordost-Arizona und Südwesten Colorado, New Mexico und Texas.

Bereiten Sie sich also unbedingt auf dieses beeindruckende Ereignis vor, indem Sie sich authentische und zertifizierte Sonnenfinsternis-Brillen oder tragbare Sonnenbetrachter besorgen. Denken Sie daran, dass Sicherheit beim Betrachten der Sonne oberste Priorität haben sollte. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie den bemerkenswerten Anblick der ringförmigen Sonnenfinsternis im Jahr 2023 in vollen Zügen genießen.

Quelle: The Weather Channel

Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Genehmigung bestimmter Produkte oder Unternehmen durch die NASA oder The Weather Company dar.