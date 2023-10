Die ringförmige Sonnenfinsternis und andere himmlische Ereignisse im Oktober 2023

Eine Sonnenfinsternis, bekannt als Surya Grahan, soll am 14. Oktober 2023 stattfinden. Dieses natürliche Phänomen tritt auf, wenn sich der Mond vor die Sonne bewegt und ihr Licht vorübergehend blockiert. Die bevorstehende Sonnenfinsternis wird eine ringförmige Sonnenfinsternis sein, die auch als „Feuerring“-Sonnenfinsternis bezeichnet wird. Der Begriff „annular“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „ringförmig“. Bei dieser Art von Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond zwischen Sonne und Erde, erscheint aber aufgrund seiner Position in oder nahe der größten Entfernung von der Erde kleiner als die Sonne. Dadurch wird die Sonne nicht vollständig abgedeckt, sodass ein ringförmiges Erscheinungsbild entsteht, bei dem die Außenränder der Sonne noch sichtbar sind.

Leider wird die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 in Indien nicht sichtbar sein. Es soll um 11:29 Uhr IST beginnen und etwa fünf Minuten bis 11:34 Uhr IST dauern. Allerdings können Himmelsbeobachter in Nordamerika die Sonnenfinsternis beobachten. Der Weg der Sichtbarkeit wird Teile der Vereinigten Staaten, Mexikos, Mittelamerikas und Südamerikas abdecken. In den USA wird es nach Angaben der NASA um 9:13 Uhr PDT in Oregon beginnen und um 12:03 Uhr CDT in Texas enden.

Für diejenigen, die die Sonnenfinsternis nicht aus erster Hand miterleben können, wird die NASA das Ereignis live auf YouTube übertragen.

Der Oktober 2023 verspricht ein bemerkenswerter Monat für himmlische Ereignisse zu werden, da es sowohl zu einer Sonnen- als auch zu einer Mondfinsternis kommen wird. Die Mondfinsternis wird voraussichtlich am 29. Oktober stattfinden und ist damit die zweite Mondfinsternis des Jahres. Darüber hinaus haben Himmelsbeobachter die Möglichkeit, den Orioniden-Meteorschauer zu beobachten. Der Höhepunkt des Meteoritenschauers wird am 21. Oktober (22. Oktober in Indien) zwischen Mitternacht und Morgengrauen erwartet, mit maximal 25 Sternschnuppen pro Stunde, wie Jake Foster, ein öffentlicher Astronomiebeamter des Royal Observatory, schätzt.

Auch wenn die ringförmige Sonnenfinsternis in Indien möglicherweise nicht sichtbar ist, gibt es im Oktober dennoch zahlreiche Himmelswunder zu genießen.

Quellen:

- NASA

– Königliches Observatorium