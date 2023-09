Der Komet Nishimura ist bei seiner Annäherung an die Erde Hitze und Sonnenstürmen ausgesetzt

Der vom Amateurastronomen Hideo Nishimura in Japan entdeckte Komet Nishimura ist auf dem Weg zur Erde und zur Sonne. Da der Komet voraussichtlich am 12. September dicht an der Erde vorbeifliegen und am 17. September um die Sonne herumfliegen wird, bleibt sein Schicksal ungewiss. Auf seiner Reise durch den Weltraum stößt es auf Explosionen geladener Teilchen und Plasma von der Sonne, was zu einer turbulenten Reise führt.

Ein Beispiel für eine solche Begegnung ist der Komet Encke im Jahr 2007, bei dem es zu einem Trennungsereignis kam, als ein koronaler Massenauswurf (CME) den Kometen traf. Ähnliche Trennungsereignisse wurden beim Kometen Nishimura beobachtet, dessen Schweif vorübergehend von einem Sonnensturm weggeblasen wurde. Allerdings ist der Schweif nachgewachsen, obwohl sein Überleben ungewiss bleibt, da immer mehr CMEs auf den Kometen zusteuern.

CMEs sind Eruptionen der äußeren Sonnenschichten, die häufig mit Sonneneruptionen einhergehen. Diese starken, energiereichen Windböen können elektromagnetisches Chaos verursachen und Himmelskörper wie Asteroiden und Kometen treffen. Da sich die Sonne dem Höhepunkt ihres Sonnenzyklus nähert, werden häufigere Flares und CMEs erwartet.

Dieses Weltraumwetter stellt Himmelsbeobachter, die den Kometen Nishimura entdecken möchten, vor eine Herausforderung. Während er sich der Erde noch nähert, empfiehlt es sich, mit der Suche nach dem Kometen zu beginnen, der voraussichtlich bereits am 8. September hell genug sein wird, um gesehen zu werden. Ein Fernglas oder ein Teleskop verbessern jedoch das Seherlebnis, da er möglicherweise in der Nähe der Erde erscheint Horizont auf der Nordhalbkugel.

Um den Kometen zu lokalisieren, können Himmelsbeobachter ein bis zwei Stunden vor Sonnenaufgang im Sternbild Löwe suchen. Verschiedene Apps wie Stellarium, Star Walk oder TheSkyLive können bei der Lokalisierung des Kometen helfen. Es ist erwähnenswert, dass Kometen unvorhersehbar sind, da sie Jahrhunderte lang reisen und auf ihrem Weg durch das innere Sonnensystem zerfallen können. Trotz der Herausforderungen, die die Turbulenzen der Sonne mit sich bringen, werden Himmelsbeobachter ermutigt, die Gelegenheit zu nutzen, den Kometen Nishimura zu beobachten, bevor er möglicherweise zerfällt.

